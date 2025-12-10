Óscar Puente ve lo que dijo Toni Cantó en 2019 y lo utiliza para ironizar tras el dato de audiencia de su programa

Los pobres datos de audiencia del estreno del nuevo programa del exdiputado de Ciudadanos Toni Cantó, El Debat en la televisión valenciana de À Punt, siguen dando mucho que hablar en redes sociales y siendo uno de los principales temas de conversación.

La audiencia no respaldo ese debut de Cantó y únicamente registró un 2,4% de cuota de pantalla con una media de escasos 19.000 espectadores. Además, tal y como se puede ver en el minuto a minuto, estuvo a partir de la medianoche con un 0,0% de share y en esa hora únicamente tuvo tres momentos destacados en los que llegó a acumular un 0,9% y dos veces 1,8%.

Entre las reacciones que se han producido a estos datos se encuentra la del economista Julen Bollain, que compartió una noticia de El Plural y recuperó la frase que pronunció Cantó en 2019, cuando era candidato de Ciudadanos a la Generalitat Valenciana.

"No tiene sentido que los medios valencianos dispongan de 55 millones de euros, cuando otras autonomías como Murcia, Asturias, o Extremadura, tienen un presupuesto mucho más ajustado y realista, de 15, 20 o 24 millones, respectivamente, y por eso cuando sea presidente de la Comunidad Valenciana cerraré Tele-Compromís", aseguró Cantó, que a posteriori tuvo que matizar sus palabras.

Bollaín reaccionó así a los datos de audiencia: "2019: 'Cuando sea presidente de la Comunidad Valenciana cerraré Tele-Compromís', Toni Cantó. En 2025 dDebuta en la tele valenciana con 0% técnico de audiencia. Toni Cantó o cómo hundir todo lo que toca".

La reacción de Óscar Puente

Viendo este tuit de Bollaín con la frase que pronunció hace seis años el por entonces dirigente de Ciudadanos, no ha querido perder su oportunidad de reaccionar el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno, Óscar Puente.

Puente ha compartido la publicación del economista y la ha acompañado de la siguiente e irónica frase: "Bueno. Dijo que la cerraba y está haciendo lo que está en su mano para conseguirlo".