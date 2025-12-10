Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las reacciones a la muerte de Robe Iniesta: "Vuela alto"
Las reacciones a la muerte de Robe Iniesta: "Vuela alto"

Distintas personalidades se despiden del líder y cantante de 'Extremoduro', que ha muerto a los 62 años. Por la puerta grande y no por 'la vereda de la puerta de atrás'.

El líder y cantante de Extremoduro, Robe Iniesta, ha fallecido a los 63 años.
El líder y cantante de Extremoduro, Robe Iniesta, ha fallecido a los 63 años.Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Nada más conocerse la muerte de Robe Iniesta, líder, cantante de Extremoduro y poeta, a los 63 años de hoy, las redes se han volcado con quien se ganó a pulso ser un referente de numerosas generaciones a lo largo de una carrera que se vio truncada a finales del pasado año cuando tuvo que posponer indefinidamente su gira por motivos de salud. 

El artista y autor está siendo despedido con la prueba de que deja un legado indeleble en la sociedad española y en esa Extremadura que tanto amaba -y de la que en un principio sospechó que algún dios, no-, con estrofas de sus canciones, con esos versos que fueron repetidos de forma incontable en los cuadernos de la EGB, BUP, ESO y todas las nomenclaturas resultantes de reformas educativas que nunca tuvieron tanta capacidad de madurez como un solo verso de Jesucristo García. La prueba de que el Robe ha salido por la puerta grande y no por 'la vereda de la puerta de atrás'.

Las reacciones a la muerte de Robe Iniesta: de Pedro Sánchez a Rozalén

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y momentos antes de tener que medirse a Feijóo en el último cara a cara y último pleno del año, no ha dudado en despedirse de Robe. "Si 'toda la vida es un cuento y hay que saber contarlo', él lo cantó como nadie: con verdad, con rabia, con belleza", ha reflexionado el mandatario español, precisando que "despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás". Sánchez ha compartido el vídeo de La vereda de la puerta de atrás.

La cantante Rozalén también ha tenido palabras para Robe, a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde ha compartido una imagen del cantante y el estribillo de Si te vas: "Si te vas, me quedo en esta calle sin salida…". Un verso que le sirve para describir el momento: "Así me siento 💔".

Una de las primeras figuras políticas en despedir al autor de inmortales canciones como Standby ha sido una de las líderes de Podemos y eurodiputada Irene Montero, quien ha compartido unos versos de Del tiempo perdido, antes de señalar que "te echaremos mucho de menos. Vuela alto, Robe".

En la misma línea se ha pronunciado el cofundador de la formación morada y ex vice presidente del Gobierno, Pablo Iglesias, quien ha hecho un repaso por los "temazos" con los que se inició en Extremoduro: "Somos unos animales fue lo primero que escuché de Extremo. Tu corazón era un temazo, pero a mí me flipó V Centenario".

También la candidata de Unidas por Extremadura (Unidas Podemos) a las próximas elecciones autonómicas adelantadas, Irene de Miguel, se ha despedido de Robe Iniesta con un fragmento de Puntos suspensivos: "Recuérdame de qué está hecha la vida que a veces se me olvida la razón y alégrame esta amarga despedida". Y ha expresado que "nos dejas el corazón roto".

La actual presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y candidata popular a los comicios de este mes, María Guardiola, ha publicado en su cuenta oficial de X un sentido homenaje. "Se va la voz de mi generación y de mi tierra. Se va un poeta. La rebeldía y el talento de Extremadura", comienza el tuit, asegurando que "Robe nos regaló una herida que cerrará de noche y abrirá de día" y enviando "un abrazo a su familia, a sus amigos y a todos sus seguidores, que hoy le lloran".

También otro exministro del primer Gobierno de coalición se ha pronunciado. El excoordinador federal de Izquierda Unida Alberto Garzón ha reaccionado de forma escueta, mostrando su dolor con un  "nooooo 😢". 

En la misma línea se ha pronunciado otra compañera de aquella mesa del Consejo de Ministros, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra: "Se nos va Robe Iniesta, la banda sonora de toda una generación. Se nos va con él parte de nuestra juventud 😔. Que la tierra te sea leve".

Despedida desde el periodismo

También se han pronunciado periodistas, presentadores e integrantes del mundo de la televisión acerca del triste acontecimiento. La directora de 'Hoy por Hoy' en la SER, Ángels Barceló, ha arrancado el abierto indicando que "era una persona muy, muy, muy querible, que compartía muchísimas cosas con muchísima gente". José Luis Sastre ha puesto el foco sobre esas "canciones que se convierten en himnos".

Por su parte, el presentador y periodista Jesús Cintora recordó cómo "en aquel concierto de Vigo, pensé que algo iba mal porque paraba demasiado entre canciones", pero "jamás pensé que no volvería a verlo".

