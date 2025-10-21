Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Critica lo que pasó con los Javis y Miguel Bernardeau durante el concierto de Guitarricadelafuente en Madrid y arrasa
"El problema es que esto cambia por completo la experiencia de un fan".

Guitarricadelafuente en el Movistar Arena.ALDARA ZARRAOA

El reciente concierto de Guitarricadelafuente en Madrid ha dado mucho de qué hablar. Y no solo por el espectáculo que dio Álvaro Lafuente, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, sino también por el que dieron sus invitados VIPS.

"¿Por qué esta imagen viral es un problema y va a ir a más? Pasó durante el concierto de Guitarricadelafuente en Madrid", ha comenzado contando la creadora de contenido de la cuenta de TikTok @somosklab.

"Durante Babieca! se vio a los Javis, a Miguel Bernardeau y a un montón de gente ahí delante, donde se ponen los fotógrafos y los miembros de seguridad", ha relatado la usuaria, enseñando un fragmento del famoso vídeo viral en el que se ve a estas personalidades saltando como locos en el foso durante el concierto.

"Y claro, la peña estaba en plan: '¿Desde cuándo el foso es la zona VIP? ¿Dónde están los fotógrafos? ¿Dónde está mi prima que lleva acampando tres días?'", ha comentado la usuaria.

"El foso, para quien no lo sepa, es una zona de seguridad donde trabajan los fotógrafos y algún personal técnico. Pero últimamente se ha convertido en el front row de la Met Gala. Una zona premium donde puedes estar más cerca del artista si pagas más o si te invitan", ha explicado.

"En festivales rollo el Mad Cool o el Arenal Sound o en giras como la de Beyoncé, estas entradas pueden costar entre el 50% y el 200% más que una entrada normal", ha expuesto la creadora de conenido.

"Según The Times, en la gira de Beyoncé Cowboy Carter Tour, estas entradas superaban los 1.000 euros. O sea, es que por ese precio yo te podría dar Beyoncé el micro para que cantaras tú solo Crazy in Love, porque es que es el sueldo de un joven en España", ha criticado.

"Y claro, el problema es que esto cambia por completo la experiencia de un fan. Antes quien estaba en primera fila era quien llevaba una semana comiendo doritos húmedos en la cola del estadio", ha comentado con humor.

"Ahora esa persona probablemente esté detrás de un influencer que ha llegado en taxi cinco minutos antes y que lo mismo no sabe ni qué está sonando", ha censurado.

"Y es que además esto está como separando al músico de quien realmente son sus fans. Porque mira, ahora ser más fan no depende de tu pasión, depende de tu cuenta bancaria. Lo que no saben es que a lo mejor la verdadera diversión está en un pogo, si es que sales vivo", ha concluido la usuaria.

"Hoy descubrimos: el capitalismo"; "Si no son los protagonistas se mueren"; "Eso era parte de la performance y los grabaron y salieron en la realización de la pantalla", han comentado algunos usuarios.

"Tengo conocidos en el mundo de la música y si alguna vez te dejan estar en el foso siempre te dicen de estar a un lado, sin dar mucho la nota ni molestar a seguridad, prensa, ni al público que está en primera fila... O sea que ya no es sOlo que estén ahí, sino que estén en ese plan", ha apuntado otro usuario.

