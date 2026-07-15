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Los seis museos de arte más visitados de todo el mundo
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La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, rodeada de visitantes en el Museo del Louvre de Paris, Francia.

Los seis museos de arte más visitados de todo el mundo

Más de 200 millones de personas visitaron, el año pasado, cien selectos museos de arte repartidos por el mundo entero. En el top, el Louvre, de París, según la clasificación anual de 'The Art Newspaper'.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="Visitors gather in the Cour Napoleon in front of the Louvre Pyramid at the Louvre Museum in Paris, France, on June 9, 2026. The glass pyramid serves as the museum's main entrance and is one of the city's most visited cultural landmarks. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images)""
La Mona Lisa, los robos... el Louvre, siempre irresistibleEl Museo del Louvre, en París, Francia, lleva mucho tiempo a la cabeza de los museos más visitados del mundo. Nueve millones de personas fueron a verlo en 2025, una cifra que aumenta anualmente.NurPhoto via Getty Images
alt="alt="La Capilla Sixtina en los Museos Vaticanos, de Miguel Ángel.""
  Miguel Ángel y la Capilla Sixtina, en segundo lugarSuperar la expectación de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel, es imposible. En 2025, 6,9 millones de personas vieron su 'Juicio Final', en el Palacio Apostólico del Vaticano. Un espectáculo en vida. NurPhoto via Getty Images
  El Museo Nacional de Corea sube a la tercera posiciónEl Museo Nacional de Corea, en Seúl, Corea del Sur, recibió el año pasado a más de 6,5 millones de visitantes Esto supone un incremento de un 70% en comparación con los 3,8 millones del año anterior. GETTY IMAGES
alt="alt="La colección En cuarto lugar del top 10 se encuentra el Museo Británico de Londres, con 6,4 millones de visitantes, una cifra superior a la de 2024.""
  Egipto y mucho más... en el centro de LondresLa colección de estatuas Egipcias, entre muchas otras reliquias hace que en el cuarto lugar se encuentre el Museo Británico de Londres. Recibió 6,4 millones de visitantes el pasado año.Mike Kemp / GETTY
alt="alt="Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York.""
  Nueva York, la gran capital del arte: el MET y el MoMAUno de los dos grandes museos de Nueva York, en EE UU, el Museo Metropolitano de Arte (MET) ocupa la quinta posición entre los que más público atraen. Fueron casi seis millones de personas en 2025.China News Service via Getty Ima
alt="alt="Museo ruso de San Petersburgo.""
  El Museo de San Petersburgo, la Rusia que sí triunfaEl Museo ruso de San Petersburgo, a pesar de la guerra entre Rusia y Ucrania, registró más de 5 millones de visitantes en 2025, el doble que antes de la pandemia, en concreto, en 2019.

Anadolu via Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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