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Cristina Estupiñán, 33 años, programadora reconvertida en estudiante de enfermería: "En las entrevistas tenía que inventarme algo, nada de la IA me entusiasma"
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Cristina Estupiñán, 33 años, programadora reconvertida en estudiante de enfermería: "En las entrevistas tenía que inventarme algo, nada de la IA me entusiasma"

Tras quedarse sin trabajo en 2024, envió más de 700 solicitudes sin éxito y acabó abandonando el sector tecnológico para estudiar Enfermería. Ahora asegura que ha recuperado la ilusión por su futuro profesional.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una enfermera prepara la dosis de una vacunaGetty Images

Cristina Estupiñán nunca imaginó que acabaría dejando atrás la informática después de años trabajando como desarrolladora de software. Graduada en Ciencias de la Computación por la Universidad de Boston, había construido una carrera estable en el sector tecnológico y, hasta hace poco, nunca había tardado más de seis semanas en encontrar empleo cuando cambiaba de empresa.

Todo cambió en diciembre de 2024, cuando fue despedida. Lo que inicialmente parecía un contratiempo temporal terminó convirtiéndose en un año entero de búsqueda sin resultados. Según cuenta en Business Insider, presentó más de 700 candidaturas, llegó a varias fases finales de selección y participó en numerosas entrevistas, pero ninguna acabó transformándose en una oferta.

Durante ese proceso descubrió además que ya no se sentía cómoda con la dirección que estaba tomando la industria tecnológica.

La pregunta que se repetía una y otra vez

Mientras buscaba trabajo, Estupiñán comprobó que gran parte de las empresas estaban vinculadas de algún modo a la inteligencia artificial. Algunas desarrollaban productos basados en esta tecnología y otras exigían utilizarla como parte habitual del trabajo.

Sin embargo, ella nunca compartió el entusiasmo que percibía a su alrededor. Considera que la IA no es necesaria para todo y reconoce que le preocupa su impacto medioambiental.

Esa diferencia de visión aparecía constantemente en los procesos de selección. "¿Qué es lo que te entusiasma de la inteligencia artificial?", le preguntaban con frecuencia los reclutadores.

La respuesta que le habría gustado dar no coincidía con la que creía que debía ofrecer para mantener sus opciones de conseguir el puesto. "Siempre pensaba que tenía que inventarme algo porque, sinceramente, nada de la IA me entusiasma", explica.

Un punto de inflexión

A medida que pasaban los meses, los rechazos comenzaron a pasar factura. Algunas empresas le comunicaban que no tenía suficiente experiencia para los puestos ofertados. Otras congelaban contrataciones cuando ella ya estaba inmersa en el proceso.

El golpe definitivo llegó tras una entrevista con una compañía europea. Estupiñán estaba convencida de que había sido una de las mejores conversaciones profesionales de su vida y de que había conectado perfectamente con el responsable de contratación. Días después recibió un correo automático rechazando su candidatura.

Aquello coincidió con uno de los momentos más difíciles de su vida. Su salud mental empeoró, ganó peso, regresó a vivir con sus padres en Nueva Jersey y se fue alejando de buena parte de su entorno social.

Fue entonces cuando empezó a plantearse una pregunta que hasta ese momento nunca se había tomado en serio: si realmente quería seguir trabajando en tecnología.

Una nueva vida profesional

Animada por sus padres, comenzó a explorar el sector sanitario. La posibilidad de obtener una mayor estabilidad laboral terminó pesando más que los salarios que podía ofrecer la industria tecnológica.

Desde mayo cursa las asignaturas necesarias para acceder al programa acelerado de Enfermería de la Universidad Rutgers. Su objetivo es especializarse en salud mental y convertirse en enfermera psiquiátrica.

Mientras tanto trabaja a tiempo parcial en una tienda, una experiencia completamente nueva para ella y que asegura estar disfrutando.

Reconoce que todavía le cuesta entrar en LinkedIn y ver cómo antiguos compañeros continúan progresando en el sector tecnológico. Sin embargo, no se arrepiente de la decisión tomada. "Empezar una nueva carrera a los 33 años no es fácil, pero sentía que no tenía otra opción", afirma.

Ahora, asegura, vuelve a sentir algo que había perdido durante aquel año de búsqueda infructuosa: ilusión por el futuro. "Cuando pienso en convertirme en enfermera psiquiátrica, me emociono. Saber que podré ayudar a otras personas es lo que me mantiene en marcha".

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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