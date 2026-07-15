El fin de la Verja de Gibraltar desata una madrugada histórica: lágrimas, abrazos y gritos de "no nos lo creemos"

Miles de personas celebran este martes el derribo de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español.

Hubo una coincidencia difícil de imaginar hace apenas unos años. Mientras media España celebraba en las calles la clasificación de la selección para la final del Mundial tras derrotar a Francia, en el extremo sur de la península otra multitud vivía una noche histórica por motivos muy diferentes.

A medianoche desapareció la Verja de Gibraltar. Lo que durante décadas fue uno de los símbolos más visibles de la separación entre Gibraltar y España dejó de funcionar como frontera tras la entrada en vigor provisional del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido para regular el encaje del Peñón después del Brexit.

Y la reacción fue inmediata.

Centenares de personas se congregaron a ambos lados del paso fronterizo para asistir a un momento que muchos llevaban años esperando y que algunos llegaron a pensar que nunca verían. Hubo abrazos, lágrimas, aplausos, teléfonos móviles grabando cada instante y una sensación compartida que se repetía una y otra vez entre los asistentes.

"No nos lo creemos".

Los primeros en cruzar

La imagen de la noche fue la protagonizada por el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco.

Ambos cruzaron juntos el paso fronterizo en los primeros minutos de esta nueva etapa, prácticamente abrazados y rodeados por decenas de vecinos que querían ser testigos directos del momento.

Detrás de ellos comenzaron a pasar cientos de personas en ambas direcciones sin necesidad de detenerse en los controles que durante décadas habían marcado la vida cotidiana de miles de trabajadores y familias de la zona.

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco (i), y el primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, celebran este martes el derribo de la verja Carrasco Ragel EFE

Muchos grababan la escena con sus teléfonos móviles y otros simplemente observaban en silencio, conscientes de que estaban viviendo una de esas imágenes destinadas a ocupar un lugar destacado en la historia local.

Fabián Picardo reconoció que esperaba una noche cargada de emociones. "Sabía que las emociones se iban a desbordar en una noche como esta. Somos dos pueblos hermanos y vecinos", afirmó.

Y dejó una frase que resume la carga simbólica que tiene este cambio para muchos habitantes del Campo de Gibraltar. "Se acabó la era de Franco".

El recuerdo de las familias separadas

Para muchos de los presentes, la celebración no tenía únicamente una dimensión política o administrativa. Era también una cuestión profundamente personal.

El alcalde de La Línea confesó que, mientras cruzaba, le venían continuamente recuerdos familiares a la cabeza. Especialmente el de su abuela, que trabajó como costurera en Gibraltar antes de que el régimen franquista ordenara el cierre de la Verja en 1969.

Durante trece años, hasta la reapertura para peatones decretada por el Gobierno de Felipe González en 1982, la frontera permaneció completamente cerrada.

Por eso Franco definió la noche como un homenaje a todas las personas que durante décadas han sufrido largas esperas y colas para cruzar de un lado a otro. "Esta noche es un homenaje a todas esas personas que han pasado aquí tantísimas horas", explicó.

"Un pequeño muro de Berlín"

Entre los asistentes había vecinos de todas las edades.

Desde adolescentes que celebraban poder entrar y salir de Gibraltar con una libertad que nunca habían conocido hasta personas mayores que todavía tenían dificultades para asumir que aquello estaba ocurriendo realmente. Algunos comparaban la desaparición de la Verja con la caída de un "pequeño muro de Berlín".

Otros preferían destacar algo más sencillo: la normalidad. La posibilidad de caminar de un lado a otro sin controles ni barreras. "Somos dos pueblos hermanos. Aquí la política sobra", resumía uno de los vecinos presentes en la celebración.

La frase reflejaba bien el ambiente que predominó durante toda la madrugada. Más allá de las disputas diplomáticas o de las cuestiones de soberanía, la mayoría de los asistentes hablaban de convivencia, de relaciones familiares, de trabajo y de una realidad compartida a ambos lados de la frontera.

La noche perfecta

La coincidencia con la victoria de España frente a Francia en las semifinales del Mundial terminó de convertir la jornada en una noche difícil de olvidar.

La euforia futbolística se mezcló con la emoción del momento histórico. Las celebraciones por el pase de la selección a la final y las del fin de la Verja acabaron superponiéndose en una zona donde las banderas españolas convivían con los teléfonos móviles grabando el histórico cruce.

Para muchos vecinos resultaba imposible imaginar una combinación mejor. Una noche de fiesta colectiva que unía dos acontecimientos llamados a quedar grabados en la memoria de quienes los vivieron.

Centenares de personas se han dado cita para el derribo de la verja Pablo Blazquez Dominguez Getty Images

Una nueva etapa para 15.000 trabajadores

Más allá de la carga emocional y simbólica, el acuerdo tiene consecuencias muy concretas para miles de personas. La desaparición de la Verja constituye el principal efecto visible del pacto alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit.

La colonia británica pasará a integrarse en el espacio Schengen de la mano de España, mientras que los controles se trasladarán al puerto y al aeropuerto. El cambio afecta especialmente a unos 15.000 trabajadores transfronterizos que cada día cruzan entre España y Gibraltar para desempeñar su trabajo.

Para ellos, el acuerdo supone el final de una rutina marcada durante años por controles, esperas y trámites fronterizos.

Por eso la escena vivida esta madrugada iba mucho más allá de una simple modificación administrativa. Para muchos de los presentes representaba el cierre definitivo de una época.

Una época que comenzó con una verja cerrada y que terminó, entre aplausos, abrazos y lágrimas, con cientos de personas cruzando libremente de un lado a otro mientras repetían incrédulas una misma frase:

"No nos lo creemos".