Esta es la razón por la que te enteras de los goles de España en el Mundial más tarde que tu vecino

Seguro que te ha pasado durante este Mundial. Estás viendo a España, el partido está igualado y, de repente, escuchas un estruendo procedente del piso de al lado. Gritos, aplausos, golpes contra la pared y celebraciones. Apenas unos instantes después, llega el gol a tu pantalla.

La escena se ha repetido tantas veces que se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los aficionados. Y no, no tiene nada que ver con que tu vecino tenga mejores reflejos o información privilegiada. Todo se debe a un fenómeno conocido como delay.

Así lo explica Sandra Riquelme en un vídeo publicado en TikTok la cuenta de ESPN España, que ha desvelado por qué algunos espectadores ven los goles mucho antes que otros.

El problema está en el streaming

La diferencia depende principalmente de la tecnología utilizada para seguir el partido. Quienes ven los encuentros a través de aplicaciones de streaming, plataformas online o algunas Smart TV suelen acumular más retraso respecto a la señal original.

La razón es sencilla. Antes de llegar a la pantalla, la imagen debe ser procesada, comprimida y enviada a través de diferentes servidores de internet. Todo ese recorrido añade segundos de espera.

Y no son pocos. Según explica ESPN España, el retraso puede oscilar entre unos 20 segundos y hasta cerca de un minuto en algunos casos.

Por eso ocurre una situación que desespera a muchos aficionados: cuando el balón entra en la portería, hay personas que ya lo están celebrando mientras otros ni siquiera han visto comenzar la jugada.

La TDT sigue siendo más rápida

Frente al streaming, la televisión digital terrestre, la tradicional TDT, mantiene una ventaja importante. En este caso, la señal llega directamente a través de las emisiones de televisión y necesita menos procesos intermedios antes de aparecer en pantalla.

El resultado es un retraso mucho menor, normalmente de apenas unos segundos respecto a lo que está ocurriendo realmente en el estadio.

Por eso, en muchas comunidades de vecinos, quienes siguen el partido por antena suelen convertirse involuntariamente en los responsables de los temidos "spoilers futbolísticos".

El truco definitivo: la radio

Pero existe una opción todavía más rápida. Según recuerda el vídeo, quienes quieran enterarse antes que nadie de los goles pueden recurrir a la radio, un clásico que sigue teniendo ventajas en pleno 2026.

Las emisiones radiofónicas tienen un retardo prácticamente inexistente en comparación con la televisión o las plataformas digitales, lo que permite escuchar el gol casi en el mismo instante en que se produce.

No es casualidad que muchos aficionados veteranos sigan acompañando los partidos con un pequeño transistor o con alguna emisora en el móvil.

Así que si durante la final del Mundial vuelves a escuchar los gritos del vecino varios segundos antes de ver el gol de España, ya sabes cuál es el motivo. No se trata de una filtración ni de una casualidad: simplemente está viendo el partido con menos delay que tú.