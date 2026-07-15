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Esta es la razón por la que te enteras de los goles de España en el Mundial más tarde que tu vecino
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Esta es la razón por la que te enteras de los goles de España en el Mundial más tarde que tu vecino

Cada vez más aficionados están descubriendo durante el Mundial 2026 que los gritos del vecino llegan antes que los goles en su propia televisión. La explicación tiene nombre: 'delay'.

Israel Molina Gómez
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Momento del gol de Mikel Oyarzabal de penalti
Momento del gol de Mikel Oyarzabal de penaltiJulian Finney vía getty images

Seguro que te ha pasado durante este Mundial. Estás viendo a España, el partido está igualado y, de repente, escuchas un estruendo procedente del piso de al lado. Gritos, aplausos, golpes contra la pared y celebraciones. Apenas unos instantes después, llega el gol a tu pantalla.

La escena se ha repetido tantas veces que se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los aficionados. Y no, no tiene nada que ver con que tu vecino tenga mejores reflejos o información privilegiada. Todo se debe a un fenómeno conocido como delay.

Así lo explica Sandra Riquelme en un vídeo publicado en TikTok la cuenta de ESPN España, que ha desvelado por qué algunos espectadores ven los goles mucho antes que otros.

El problema está en el streaming

La diferencia depende principalmente de la tecnología utilizada para seguir el partido. Quienes ven los encuentros a través de aplicaciones de streaming, plataformas online o algunas Smart TV suelen acumular más retraso respecto a la señal original.

La razón es sencilla. Antes de llegar a la pantalla, la imagen debe ser procesada, comprimida y enviada a través de diferentes servidores de internet. Todo ese recorrido añade segundos de espera.

Y no son pocos. Según explica ESPN España, el retraso puede oscilar entre unos 20 segundos y hasta cerca de un minuto en algunos casos.

Por eso ocurre una situación que desespera a muchos aficionados: cuando el balón entra en la portería, hay personas que ya lo están celebrando mientras otros ni siquiera han visto comenzar la jugada.

La TDT sigue siendo más rápida

Frente al streaming, la televisión digital terrestre, la tradicional TDT, mantiene una ventaja importante. En este caso, la señal llega directamente a través de las emisiones de televisión y necesita menos procesos intermedios antes de aparecer en pantalla.

El resultado es un retraso mucho menor, normalmente de apenas unos segundos respecto a lo que está ocurriendo realmente en el estadio.

Por eso, en muchas comunidades de vecinos, quienes siguen el partido por antena suelen convertirse involuntariamente en los responsables de los temidos "spoilers futbolísticos".

El truco definitivo: la radio

Pero existe una opción todavía más rápida. Según recuerda el vídeo, quienes quieran enterarse antes que nadie de los goles pueden recurrir a la radio, un clásico que sigue teniendo ventajas en pleno 2026.

Las emisiones radiofónicas tienen un retardo prácticamente inexistente en comparación con la televisión o las plataformas digitales, lo que permite escuchar el gol casi en el mismo instante en que se produce.

No es casualidad que muchos aficionados veteranos sigan acompañando los partidos con un pequeño transistor o con alguna emisora en el móvil.

Así que si durante la final del Mundial vuelves a escuchar los gritos del vecino varios segundos antes de ver el gol de España, ya sabes cuál es el motivo. No se trata de una filtración ni de una casualidad: simplemente está viendo el partido con menos delay que tú.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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