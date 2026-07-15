Deja una reseña negativa por no darles mesa a 14 personas sin reserva y el dueño deja una respuesta de 10

El hostelero Jesús Soriano, conocido en redes sociales como @SoyCamarero, ha publicado una reseña negativa de unos clientes a un restaurante por no darles mesa a las 14:45 para 14 personas, sin reserva previa, destacando la respuesta del dueño del local.

Dejaron hasta dos reseñas. La que mostró Soriano es una en la que comentan que "llegamos hoy 14 personas en un bus a las 14:45 del mediodía y con el salón vacío no quisieron ponernos de comer, ya no sé si sería empleada o la dueña".

"Pero no creo que la hora fuese tan mala como para tener la cocina cerrada", ha concluido la reseña. Poco tardó el propietario en responder. En unas horas, desmintió todo lo que estaban contando e hizo ver el gran daño que hacen a los negocios las reseñas falsas.

"¿Y os habéis dado cuenta a las tres de la tarde?"

"Para empezar, ni habéis llegado, habéis llamado. Nuestro comedor estaba lleno, no teníamos disponibilidad. Es más, ¿un 'bus' no sabía que teníais que comer hoy domingo? ¿Y os habéis dado cuenta a las tres de la tarde?", ha comenzado replicando el propietario.

Tal y como explica, es muy habitual en los restaurantes que no puedan dar de comer a tantas personas sin una reserva previa en hora punta. "Sin reserva previa, es complicado que un bus coma un domingo en julio a esas horas. Ya habéis dejado dos reseñas malas incluso sin haber llegado a estar en el local, lo dice todo", ha concluido.

Incluso el dueño hace mención al propio Jesús Soriano: "Estate atento a la página Soy Camarero, que te haré publicidad del nombre de la empresa". En cuanto a reacciones, destaca la de @DonRamon1998, que califica la reseña de "un desastre": "Pero a su favor sí que es verdad que a las 15:00 es una hora razonable para comer en España".

A este comentario ha respondido la usuaria Eva: "El comedor estaba lleno y eran 14 personas sin reserva. Dijeron que habían ido al local y que estaba vacío y no era cierto. Bien por el propietario".