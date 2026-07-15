Dolores Corella, catedrática de Medicina Preventiva: "Para que la autofagia funcione y pueda limpiar, entre la última comida del día y la siguiente tiene que pasar mucho tiempo" 

En una entrevista en la Cadena SER, la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública Dolores Corella ha defendido la importancia de respetar los tiempos de ayuno entre comidas como una estrategia para favorecer los mecanismos naturales de limpieza del organismo. La investigadora explicó que la ciencia está poniendo el foco en la cronobiología y en cómo el momento en el que comemos influye en la salud.

Corella señaló que la idea tradicional de realizar cinco comidas al día está siendo revisada a la luz de las últimas investigaciones. "Lo más adecuado es que entre la última comida del día y la siguiente pasen muchas horas, el máximo posible, para que las células puedan realizar su trabajo de limpieza", afirmó.

¿Qué es la autofagia?

La experta se refirió al proceso de la autofagia, un mecanismo mediante el cual las células eliminan componentes dañados o innecesarios para mantener su correcto funcionamiento. Para explicarlo recurrió a una comparación sencilla: "Es como el equipo de limpieza de una ciudad. Por la noche recogen la basura. En nuestro organismo ocurre lo mismo: si dejamos poco tiempo entre una comida y otra, no les da tiempo a hacerlo todo y se van acumulando residuos".

Grupo de alimentos frescos y saludables recomendados Carlos Gawronski

En este sentido, defendió que alargar el tiempo entre la cena y la siguiente ingesta puede favorecer este proceso fisiológico y añadió que incluso el desayuno no tiene por qué ser imprescindible para todas las personas. "No es la comida más importante del día y también depende del cronotipo de cada individuo", explicó.

La nutrición, cada vez más personalizada

Durante la entrevista, Corella insistió en que las recomendaciones nutricionales no pueden basarse únicamente en la edad. Según explicó, deben adaptarse a las características de cada persona, aunque reconoció que en los adultos mayores uno de los principales objetivos es preservar la masa muscular. "Con la edad se pierde mucho músculo, por eso son importantes las proteínas y el ejercicio físico", resumió.

La investigadora también destacó la relevancia del cronotipo, es decir, la predisposición biológica de cada persona a rendir mejor por la mañana o por la noche. Según indicó, este factor condiciona tanto los horarios de las comidas como otros hábitos relacionados con la salud.

Pan, tomate, entre otros alimentos. REDA/Universal Images Group via

Comer variado frente a las dietas milagro

La especialista también mostró su rechazo a las dietas basadas en un único alimento, muy populares en determinados momentos. "Sabemos que comer variado es una de las cosas más importantes que podemos hacer", afirmó.

Según explicó, todavía quedan muchos compuestos presentes en los alimentos cuyos efectos beneficiosos se están investigando, por lo que una alimentación diversa aumenta las posibilidades de incorporar nutrientes y sustancias protectoras esenciales para el organismo.