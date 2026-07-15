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Un británico de 61 años renuncia a pasar julio y agosto en su villa de Alicante de 276.000 euros: "Ya no tiene sentido pagar un avión para volar a un infierno en llamas"
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Un británico de 61 años renuncia a pasar julio y agosto en su villa de Alicante de 276.000 euros: "Ya no tiene sentido pagar un avión para volar a un infierno en llamas"

"Con ese calor es imposible funcionar, ni mental ni físicamente".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Un hombre británico.
Un hombre británico.Getty Images

Durante años, tener una casa en la costa española ha sido el sueño de miles de europeos. Sol, playa y temperaturas agradables eran el principal reclamo para quienes buscaban una segunda residencia en el Mediterráneo. 

Sin embargo, el notorio aumento de las temperaturas que se está viviendo en todo el país está empezando a cambiar esa percepción, incluso entre quienes llevan décadas viajando al litoral español.

Es el caso de Andrew Taylor, un británico de 61 años que posee una villa en la provincia de Alicante y que, en una entrevista con el medio británico iNews, ha explicado que este verano ha tomado una decisión: no viajará a España en julio ni agosto porque considera que el calor hace imposible disfrutar de la vivienda.

"Antes nunca pasábamos de los 30 grados"

Taylor compró su primera vivienda vacacional en España en 1999 y desde entonces ha sido propietario de varias casas en Cabo Roig, una exclusiva y tranquila urbanización costera en la costa de Alicante.

La última vivienda la adquirió el año pasado: una villa de tres dormitorios frente al mar, con piscina y terraza, por 276.000 euros. Sin embargo, el propietario asegura que el clima ya no es el mismo, y que las subidas de las temperaturas han cambiado por completo su forma de disfrutar de su segunda residencia.

"Cuando compré mi propiedad, en Alicante las temperaturas en verano nunca superaban los 30 °C. Ahora, en julio, alcanzan los 40 °C", explica al medio el británico, quien por primera vez en más de dos décadas, ha decidido evitar los meses de verano.

Un verano condicionado por el calor

Su rutina durante las vacaciones también ha cambiado radicalmente. Cuenta que el verano pasado solo podía salir a primera hora de la mañana y al anochecer, mientras que el resto del día lo pasaba refugiado en casa o en espacios con aire acondicionado.

"Con ese calor es imposible funcionar, ni mental ni físicamente", sostiene Taylor, quien incluso asegura haber adoptado costumbres habituales en España, como la siesta, para sobrellevar las horas centrales del día.

Por ese motivo ha decidido retrasar sus viajes hasta septiembre. A ello se suma el elevado coste de los vuelos durante el verano, que, en su opinión, ya no compensa si gran parte del tiempo debe permanecer resguardado del calor.

"No tiene sentido pagar un avión para volar a un infierno"

"El verano pasado empecé a pensar que quizás ya no tenía sentido pagar para subirme a un avión y volar a un infierno abrasador", reconoce con una mezcla de miedo y tristeza, teniendo en mente que las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas en buena parte del sur de Europa.

Aunque Taylor insiste en que no tiene intención de vender su vivienda porque mantiene un fuerte vínculo con Alicante y ha hecho allí grandes amistades, reconoce que las altas temperaturas han cambiado y condicionado por completo su relación con el destino.

En este sentido, el británico también reconoce que antes apenas prestaba atención al cambio climático, pero que la sucesión de olas de calor le ha hecho cambiar completamente de opinión. "Es difícil refutar la evidencia de que el planeta se está calentando", concluye.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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