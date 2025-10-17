Los40 Music Awards Santander 2025 anuncian sus nominados

Dani Moreno El Gallo, Cristina Boscá y Tony Aguilar, acompañados de los principales locutores de LOS40, han anunciado en un programa especial la esperada lista de nominados de LOS40 Music Awards Santander 2025. Comienza así la cuenta atrás para la fiesta de la música más importante de nuestro país y uno de los eventos musicales más importantes del mundo, que este año viaja por primera vez a Valencia y se celebrará el 7 de noviembre en el Roig Arena. La gala, que agotó sus entradas en tiempo récord, reconocerá los mejores trabajos y contará con un cartel de lujo que acabará de desvelarse en las próximas semanas.

En la Categoría España parten como favoritos Aitana, Lola Indigo y Dani Fernández con seis nominaciones, seguidos de Dani Martín y Quevedo, que suman cuatro, y de Nil Moliner y Rels B, con tres candidaturas cada uno. Todos ellos indiscutibles estrellas del pop en español que tienen en común estar cerrando uno de los años más importantes de su carrera. Dentro de este apartado, también optan a dos premios artistas como Bad Gyal, DePol, Naiara, Pablo Alborán o Vicco.

La Categoría Internacional está encabezada por Ed Sheeran y Myles Smith, que optan a tres premios cada uno. En esta edición, Ed Sheeran, Coldplay, Gracie Abrams, Lady Gaga, Miley Cyrus y Sabrina Carpenter son los aspirantes a Mejor Artista o Grupo. Por su parte, Myles Smith, Alex Warren, Lola Young, HUNTR/X, Rosé y Sombr están nominados a Mejor Artista Revelación. Además, Ed Sheeran, Alex Warren, Myles Smith, Damiano David, Teddy Swims y Gracie Abrams se disputarán el trofeo a Mejor Canción y Ed Sheeran, Myles Smith, Lady Gaga, The Weekend, Damiano David y Coldplay lucharán por alzarse con la victoria en Mejor Álbum.

Los40 Music Awards Santander 2025 LOS40

Por último, la Categoría Global Latina está liderada por Feid, con seis candidaturas, Bad Bunny, Beéle, Emilia, Kapo, Mora, Morat y Rauw Alejandro con cinco, Karol G y Sebastián Yatra con cuatro, y Camilo, Danny Ocean, Omar Courtz con tres. Además, artistas como Nicky Jam, Alleh & Yorghaki, Shakira, Ca7riel & Paco Amoroso, Manuel Turizo, Myke Towers, Ovy on the Drums, Trueno, Maluma, María Becerra, Luck Ra, De La Rose o Nicki Nicole, entre otros, también figuran en la lista de nominados.

El programa especial se puede disfrutar a la carta a través de la web, la app y el canal de YouTube de LOS40. Además, el listado completo de nominados a LOS40 Music Awards Santander 2025 está disponible en este link.

Cartel de LOS40 Music Awards Santander 2025

Ed Sheeran, Aitana, Dani Martín, Pablo Alborán, Dani Fernández, Rels B, Morat, Beéle, Myles Smith, Danny Ocean, Alleh & Yorghaki y Nil Moliner son las primeras actuaciones confirmadas para LOS40 Music Awards Santander 2025. Un cartel espectacular al que se sumarán otros grandes nombres nacionales e internacionales en las próximas semanas.

LOS40 reunirá el próximo 7 de noviembre a las mejores estrellas del panorama nacional e internacional en una gala que premiará los mejores trabajos musicales del último año. El evento convertirá Valencia en el epicentro mundial de la música, reforzando el compromiso de la emisora con la capital del Turia. Tanto la gala como el preshow se podrán seguir en todo el mundo a través de la web, la app y el canal de YouTube de LOS40.