Más de un siglo después, una fragata de la Armada Española vuelve a entrar en aguas de la tierra del sol naciente

Ha pasado más de un siglo desde que una fragata de la Armada española surcara aguas japonesas. Sin embargo, el pasado 28 de julio, esta racha acabó con la visita oficial de la fragata Méndez Núñez (F-104). Atracó en el puerto militar de Yokosuka, en la bahía de Tokio, como parte de la operación internacional Highmast, liderada por el portaaviones británico HMS Prince of Wales.

La llegada, cargada de simbolismo histórico y diplomático, supone la primera presencia naval española en Japón en 131 años. La misión, inicialmente mantenida con discreción, busca reforzar la cooperación con aliados clave en la región del Indo-Pacífico, una zona de creciente tensión estratégica.

Con esta escala inédita en más de un siglo, la Armada española recupera un vínculo histórico con Japón, y también proyecta su presencia en uno de los tableros estratégicos más disputados del planeta.

Una escala con mensaje estratégico

La llegada de la Méndez Núñez se enmarca en la operación internacional Highmast, una gran maniobra liderada por el Reino Unido en la región del Indo-Pacífico. En Yokosuka, la fragata fue recibida por el buque japonés JS Kumano y por autoridades navales locales; el acto incluyó jornadas de puertas abiertas y encuentros bilaterales con representantes de países aliados.

La fragata navegó desde España atravesando el Mediterráneo, el Atlántico y parte del Pacífico para unirse al grupo británico. Según informó La Razón, ahora, ha finalizado su integración en el grupo de combate CSG25, liderado por el portaaviones británico HMS Prince of Wales, tras casi cuatro meses de operaciones conjuntas en el marco del despliegue OpHighmast

Tras despedirse del grupo británico, la fragata retoma su coordinación bajo mando español y continúa su travesía hacia su base en Ferrol, donde se prevé que llegue en octubre, después de más de medio año en aguas internacionales.

La Méndez Núñez

Construida en Ferrol y entregada en 2006, la Méndez Núñez es una fragata de la clase Álvaro de Bazán, equipada con el sistema Aegis. Está capacitada para misiones antiaéreas, antisubmarinas y de superficie y es uno de los activos más versátiles de la Armada española.

Más allá del simbolismo histórico, la escala refleja la voluntad de España de aumentar su presencia en el Indo-Pacífico y de colaborar con socios internacionales en materia de seguridad marítima.