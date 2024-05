Maya Pixelskaya: "Como personaje de cultura popular, Pedro Sánchez está a la altura de Mariano Rajoy"

Es colaboradora de Zapeando, en La Sexta. También es una de las presentadoras de Conexión PlayStation. Es miembro del panel de expertos de LabThyssen y la creadora del un especial recorrido por ese museo titulado Mala gente. Pero la polifacética y entusiasta comunicadora Maya Pixelskaya suma a estos otro proyecto con el que está disfrutando especialmente: el podcast Gente Muerta, producido por Agencia de Genyas para Podimo.

El espacio pone frente a frente a prestigiosos historiadores y arqueólogas españoles y a los mejores cómicos y cómicas para repasar las vidas de personajes que nos siguen fascinando incluso siglos después de su muerte, con el humor como hilo conductor. "Soy una apasionada de la historia pero no soy experta, o sea, no soy historiadora, y de la única manera que sé encarar la historia cuando se la quiero contar a alguien es con humor", pero todo desde el máximo rigor histórico, insiste en numerosas ocasiones.

Vespasiano, Espartero, Juana de Castilla, Goya, Mary Shelley... son algunos de los personajes que han protagonizado la primera temporada. La segunda, ya está en preparación.

Maya, eres diseñadora, eres comunicadora y experta en videojuegos, pero no eres historiadora, ¿por qué entonces un podcast de historia?

Pues decido hacer un podcast de historia, primero, porque me inspiro mucho en uno que ya existe. Es verdad que siempre me dicen, 'no tienes por qué decir esto', pero yo lo digo porque hay mucha gente que se ha inspirado en mí a lo largo de los años y yo agradezco cuando me citan como inspiración. Entonces yo me he inspirado mucho en un podcast de la BBC que se llama You're Dead to Me. La estructura es prácticamente la misma, es muy similar, sólo que ellos se centran mucho en historia de Inglaterra, por supuesto, y más historia en general, o sea, en hechos históricos, épocas, conceptos y cosas así. Pero también tienen un historiador y un cómico en cada episodio hablando del tema.

Soy muy fan y siempre que lo escuchaba pensaba 'cómo molaría hacer uno de, por ejemplo, Isabel La Católica', es decir, de personajes españoles que a ellos les dan igual pero que merecen totalmente nuestra atención. Además, a mí me gustan más las personas que los hechos históricos. A mí me gusta ir directamente a la persona con nombre y apellidos, y así fui dándole forma en mi cabeza y dije, 'bueno, mira, yo voy a hacer un dossier'. Y empecé a moverlo y tuve la suerte de que le interesó a la productora, la Agencia de Genyas, y a Podimo le gustó la idea.

Estás a punto de cerrar la primera temporada y, para quien no lo haya escuchado nunca, en cada episodio sientas a un historiador y a un cómico para descubrir la vida de un personaje histórico.

Eso es... Cuando yo escuchaba ese podcast pensaba que en España es difícil hacer esto porque para lanzarlo tienes que ser alguien que tenga contacto con ambos mundos, con el mundo de la comedia y con el mundo de la historia. Y yo no soy experta de nada en absoluto, no estoy especializada en nada, pero me muevo en muchos ámbitos y dos de ellos son estos, y si hay si hay alguien ahora mismo que puede juntarles soy yo. He trabajado con muchísimos cómicos en la radio, en la televisión, conozco a un montón y muchos son mis amigos. Y luego, por interés personal conozco a muchísimos historiadores en España porque les sigo, compro sus libros y algunos ya son amigos. He presentado sus libros y he ido de viaje con ellos, de viajes arqueológicos. O sea, tengo mucho contacto con el mundo de la Historia, cien por cien por interés personal.

¿Y qué viajes has hecho así?

Pues por ejemplo, he estado en en Nápoles, en Pompeya, y he visitado las distintas villas que hay con un arqueólogo que se llama Néstor Márqués, el historiador del último episodio. Estuve con él porque excavó en Pompeya, o sea, el plan de ese viaje fue de estudio total. De hecho, buceamos en la bahía para ver ruinas romanas, subacuáticas, o sea, todo muy muy especial. Y esta Semana Santa he estado con él en Roma. Y como soy una obsesionada de la Revolución Francesa y he ido a Versalles un millón de veces, que ya me lo sé de memoria, el año pasado me cogí un viaje yo sola porque abrieron una zona a la que solo se accedía que con invitación, porque es como muy especial, y me estuve tres días en Versalles para arriba, para abajo. Mis viajes son siempre así, yo lo de irme a una playa a Punta Cana, no.

Bueno, veo que es que la historia es más que una afición... Y ahora la has hecho también trabajo.

Hasta ahora era simplemente mi pasión, pero muy, muy, muy pasión y ahora pues también estoy trabajando en algo relacionado con ella. Para mí estar con estos expertos es que es un regalo, literalmente es un regalo. Me están regalando su tiempo con una generosidad increíble, se implican muchísimo y estoy tan feliz con este proyecto... De todos los trabajos que he tenido, que han sido muchísimos y muy raros y muy diferentes, este es el trabajo que más estoy disfrutando con diferencia.

Además, es importante destacar que no eres sólo la presentadora, que los guiones son tuyos.

Sí, la estructura del programa es mía. Los historiadores cuando vienen se ríen porque dicen que estoy loca porque igual ellos vienen con sus cuatro notas, porque ellos se lo saben todo, y me ven a mí con catorce páginas de guión. Y es que, aunque yo no vaya a contar la historia de Juana de Castilla, por ejemplo, tengo que sabérmela lo mejor pueda para poder ir siguiendo su relato, saber cuándo hacerle una pregunta, poder introducir al cómico, hacerle preguntas y adelantarle cosas. Y por ejemplo, en el que hicimos de Fulvia, leí un poema que el emperador Augusto le dedicó, era un poema asqueroso, superguarro. Esas cosas las tengo que tener preparadas. Entonces sí, me lo preparo muchísimo. El guión lo hago yo, pero realmente del guión que yo hago luego lo que se lee es nada, porque hay que escuchar al historiador.

Y los cómicos, ¿qué papel tienen?

Ahora ya saben de qué va esto pero al principio venía un poco: '¿Y yo que tengo que hacer?. Ya no les digo ni cuál es el personaje; les siento y les digo: 'Mira tu papel es ser el espectador, o sea, el oyente, tienes que ser el representante del oyente, solo que más ocurrente y más divertido, porque tu profesión es ser divertido'. Les aclaro que no vienen aquí a hacer un monólogo, no vienen a necesitar ser graciosos, no tienen que estar distraídos mientras cuentan la historia pensando 'Dios, qué chiste meto yo aquí'. Como si acaba el programa y no han metido un solo chiste. 'Sois gente maja, sois gente divertida. Entonces vais a ser divertidos e interesantes siendo vosotros mismos'. Y con esa explicación está saliendo todo como la seda, porque los cómicos están relajados, están metidísimos en la historia y, claro, al final es que son cómicos y acaban siendo divertidos.

Hay personajes que igual han quedado un poco más sepultados en la historia, generalmente mujeres, y hay que darles un poco de luz

Algunos de los personajes son más o menos conocidos por todos, como Colón o Goya, pero también has puesto sobre la mesa personajes que no conoce casi nadie, como Élisabeth Vigée-Lebrun, la pintora de Maria Antonieta, o Hildegart Rodríguez, la Virgen Roja.

Yo quería tener personajes muy petantes y que el oyente diga '¿Colón? A ver qué me cuentan', pero también quería poder meter personajes más pequeños, que si consigo que te enganches al rollo del podcast digas 'no sé quién es Hildegart, pero bueno, los otros han sido divertidos y voy a escuchármelo'. Así descubrimos personajes que igual han quedado un poco más sepultados en la historia, generalmente mujeres, y les damos un poco de luz.

Antes has hablado de la Revolución Francesa como que es el periodo que te fascina, que te enamora y en el que vuelcas tus esfuerzos de investigadora o de entusiasta. Creo que, además, en un programa de televisión reconociste que tu crush es Napoleón...

Ah, bueno, es que es uno de mis crushes. Bueno, es que si te digo la verdad, todos mis crushes están muertos. A mí me gustan los muertos. En mi casa tengo en el salón un busto del Emperador Vespasiano enorme porque estoy enamorada del emperador Vespasiano. Napoleón es más como un novio tóxico, pero tiene su punto. Estoy enamorada de muchísimos personajes históricos muertos. Pero mi máximo máximo máximo crush, que no se si me atreveré a hacer algún día un Gente muerta, porque el historiador que lleve me dirá 'cállate' y no podré estar callada, es el marqués de Sade.

Ese sí que es mi amor platónico. De hecho, me hice un viaje en coche para ir a las ruinas de su castillo, donde nació y se crió, y terminé llorando delante de las ruinas... O sea, estoy loca de verdad.

Es muy difícil que pases a la historia sin ser un poco cabrón. Hay excepciones, muy contadas, y generalmente son mujeres

Maya, ¿te gustan los malos?

Bueno, es difícil que alguien pase a la historia siendo bueno, ¿eh? Es complicado. Incluso, más recientemente, Teresa de Calcuta. Yo quiero hacerle un Gente muerta porque vaya mala pécora... Es muy difícil que pases a la historia sin ser un poco cabrón. Hay excepciones, muy contadas, generalmente mujeres. Mira, la pobre Juana de Castilla o Élisabeth Vigée-Lebrun.

Oye, y si tuvieras que hacer gente viva... ¿Qué te parecería Pedro Sánchez?

Sería bastante interesante, al margen de ideas políticas, como fenómeno meme. Como personaje político me da más igual pero como personaje de cultura popular, de rollo meme, estaría a la altura de Mariano Rajoy, que yo soy muy fan de Mariano Rajoy. Su impacto en la cultura popular con lo del Perro Sanxe y todas esas cosas, ahora la carta, los memes del hombre enamorado... Creo que esto se va a recordar mucho con cariño, como se recuerdan ahora las frases de Mariano Rajoy.

Esa carta de amor quedará para la historia...

Por supuesto. ¡Pero si han hecho boleros con inteligencia artificial! Hay unos boleros que flipas con el "no me avergüenza decirlo, soy un hombre profundamente enamorado".