Un fontanero habla claro de lo que realmente supone ganar el Gordo: "Mañana a las ocho y media estoy trabajando"

Lluvia de millones (y felicidad) para las cuentas bancarias de los ciudadanos de algunas provincias de León a quienes les ha tocado el esperadísimo Gordo de la lotería de Navidad. Si eres uno de los que ha comprado el décimo número 79.421, enhorabuena (¡y qué envidia!).

La suerte ha llegado a los municipios de La Bañeza, en el que se han vendido 117 series, mientras que en La Pola de Gordón han sido 15 series y en Villablino, 50. Dos de los agraciados (y que serán agradecidos durante mucho tiempo) son los dueños del bar La Raya, en Villaquilambre, que ha repartido ocho millones de euros del Gordo de Navidad.

Uno de los que compró un décimo en este bar ha sido Javier, fontanero y dueño del negocio Goncelis, quien ha dado unas declaraciones para enmarcar en las administraciones de lotería al diario leonés La Nueva Crónica, cuyo articulista ha sido David Iglesias.

La realidad tras el Gordo

Las palabras del fontanero dicen mucho de lo que realmente supone ganar el Gordo y que sirve de reflexión sobre que, hoy en día, este millonario premio tarda mucho menos en gastarse. Ha explicado qué va a hacer al día siguiente: "Jubilarme, ya te digo yo que no me jubilo, que mañana a las ocho y media estoy trabajando".

Preguntado sobre en qué va a emplear el dinero ganado, ha sido más claro todavía: "Tapar cuatro agujeros, darle dinero a los chavales y a pagar la hipoteca". Su cuenta bancaria recibirá una millonaria, pero tiene claro que el día de mañana será uno más de trabajo, aunque seguro que será uno mucho más feliz.

Ten en cuenta esto si has ganado el Gordo

La Organización de Consumidores y Usuarios, conocido como OCU, recomienda hacer una fotocopia o escanear el décimo para demostrar que eres el propietario en caso de que se pierda o deteriore.