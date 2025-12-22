Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura, abre un nuevo frente en el PSOE: pide abstenerse para que Guardiola no pacte con Vox

El histórico batacazo del PSOE en Extremadura ya se ha cobrado su primera víctima. El hasta hoy líder regional y candidato a la presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha dimitido como secretario general regional. Lo ha hecho durante la Ejecutiva del partido, convocada de urgencia tras la caída de 28 a 18 escaños en el peor resultado electoral en la historia del PSOE extremeño.

Si electoralmente el PSOE se desangra en Extremadura —tierra que siempre había sido un 'granero de votos'— a nivel interno la batalla es no menos dolorosa. Y en ese agrio debate, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha abierto una nueva brecha. El histórico barón socialista, que encabezó la Junta de Extremadura entre 1983 y 2007, ha propuesto que el PSOE se abstenga en la investidura de María Guardiola para evitar que pacte con Vox.

La clara victoria de Guardiola en las elecciones del domingo deja a Extremadura sin otra opción que una investidura suya... o la repetición electoral. Pese a ganar un escaño, de 28 a 29, el PP se ha quedado lejos de la mayoría absoluta y necesitaría de los 12 diputados de Vox para alcanzar los 33 necesarios. Salvo que los 18 diputados del PSOE favorezcan un nuevo Gobierno de la ya presidenta con su abstención y permitan una investidura por la vía de la mayoría simple, con más votos a favor (los 29 del PP) que en contra.

El problema, como detalla EFE, es que Ferraz no ve la propuesta de Rodríguez Ibarra con buenos ojos, al menos por ahora. Para el aparato nacional del PSOE esta opción no se contempla porque el PSOE ya ofreció sus votos a Guardiola para aprobar los presupuestos y evitar el adelanto electoral, algo que el PP rechazó.

Esta sucesión de acontecimientos se repitió poco después en Aragón, comunidad que también celebrará elecciones anticipadas, en su caso el 8 de febrero, en otro escenario a priori negativo para los socialistas y una previsible victoria del PP... a expensas del resultado de Vox para saber si lograría la mayoría absoluta o quedaría en manos de los de Abascal.

"El PSOE es un partido plural, con personas como Juan Carlos Rodríguez Ibarra", se ha limitado a señalar Gallardo en su comparecencia de despedida, dejando claro que ya no es responsabilidad suya como líder saliente. "Pero solo diré que el PSOE es alternativa a las derechas", ha rematado antes de cerrar.