Emilia, médica de cabecera: "Los trucos que mejor funcionan para prevenir la gripe son los más aburridos"

La gripe se sienta en la mesa esta Navidad y como es mejor el remedio que la enfermedad, muchos buscan en los rincones de la despensa cualquier elemento vitamínico que proteja, aunque sea un poco, el sistema inmune. Pero, ¿qué métodos son realmente útiles? En declaraciones al medio de comunicación, Ilta Sanomat, Emilia Lagum, médica de cabecera, asegura que "los trucos más aburridos" suelen ser los más efectivos.

Eso sí, la experta enfatiza que si una persona considera que un remedio casero, "que no es innecesariamente caro ni peligroso para salud", puede seguir usándolo "felizmente". "También está bien ser un poco tonto, no todo tiene que ser tan serio e investigado", bromea.

Zinc; y las vitaminas C y D

"Hace diez años, hubo algunos estudios sobre el zinc y se hizo terriblemente popular. Sin embargo, una revisión más amplia que ahora cumple con criterios científicos muestra que la eficacia del zinc es muy débil o débil", explica la profesional en referencia a la creencia popular de que la sustancia es positivo en las primeras etapas de la enfermedad.

Según Lagus, también hay algunas pruebas "inciertas" sobre los beneficios de las vitaminas C y D. "Si hay escasez, por supuesto que es más fácil enfermar", explica. "Algunos estudios han demostrado que grandes cantidades de vitamina C podrían aliviar ligeramente los síntomas del resfriado común", agrega.

Gárgaras y spray nasal

La experta asegura que algunos remedios, como hacer gárgaras o utilizar sprays nasales, pueden ser ligeramente beneficiosos, ya que hidratan las mucosas y hacen que la mucosidad sea más elástica.

"Los virus de la gripe suelen ser los primeros en infectar las mucosas de la nasofaringe y la nariz, y gran parte de los síntomas del resfriado común, como la hinchazón y la secreción de moco, son las reacciones de defensa del cuerpo contra la enfermedad", explica. Unas gárgaras con sal, una garrafa nasal o un spray nasal pueden aliviar los síntomas de una reacción de defensa.

¿Qué funciona?

Aunque Lagus asegura que "no es una solución muy duradera, ni cómoda", "si te mantienes alejado de los demás, puedes estar bastante seguro". De este modo, puede ser buena idea evitar temporalmente el contacto humano antes de Navidad u otros eventos importantes si quieres mantenerte sano.

Otra forma eficaz y probada de evitar gérmenes es lavarse las manos a fondo: "Deberías lavarte las manos cada vez que salgas, antes de comer y antes de tocarte la cara". Además, "también deberías evitar tocarte innecesariamente". "Una gran parte de los virus que la gente contrae se aplica en la cara, la nariz o la boca con comida".