José Manuel, que hizo más de 1.000 bocadillos para los bomberos durante los incendios de León, gana el Gordo: "Se ha acordado del valle que nadie se acuerda"

El hostelero leonés José Manuel Arias, de 46 años, se convirtió en un héroe el pasado mes de agosto durante los incendios Castilla y León, que sumado a Galicia y Extremadura, fueron más de 40 fuegos que asediaron varios lugares, al realizar más de 1.000 bocadillos para los bomberos.

Aunque lo haya hecho sin pedir nada a cambio y por pura solidaridad, hoy, lunes 22 de diciembre de 2025, le ha tocado el Gordo. Ese arduo trabajo durante más de 10 días le ha sido recompensado con una inyección importante de dinero en su cuenta bancaria.

Además, no solo lo ha ganado con un décimo del número 79432, sino con dos: uno que compró "a las chicas del Alzheimer" y otro en el bar Benedel, en Villablino (León). En una entrevista para La Ventana, programa de la Cadena SER presentado por el periodista y comunicador Carles Francino, ha dado unas declaraciones de importante escucha para conocer más su historia y lo que va a hacer a partir de ahora.

¿Qué hacía mientras le había tocado el Gordo?

Tal y como ha contado en la SER, va a seguir "como hasta ahora" y ha revelado que no se había enterado al momento en el que cantaba el Gordo. Estaba con su hijo, en dirección a atender el ganado, del que tienen 65 vacas. Su hijo dio "ha tocado en Villablino" y enseguida llamaron a su mujer.

"Pensé que no me tocaría. Siempre le compramos el décimo a las chicas del Alzheimer, pero luego mi mujer me recordó que había comprado otro en el bar Benedel, así que tenemos todos", ha comentado el hostelero.

Ha dejado claro en La Ventana que no piensa cambiar su vida "para nada" por una razón tan sencilla como que "el que tiene vacas y hostelería sabe que tiene poco tiempo para viajes".

Recuerda a su mejor amigo minero, que murió en un accidente

Durante la entrevista ha recordado con emoción a su mejor amigo, que trabajaba en una de las minas y murió en un accidente: "De Villablino eran seis de los siete muertos en accidentes en minas de carbón. Uno de ellos era uno de mis mejores amigos. Cambiaría todo lo que tengo porque Dios me lo devolviera".

Ha defendido el gran problema del abandono rural, advirtiendo de que cada vez son más ganaderos y las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) "cada vez están peor gestionadas".