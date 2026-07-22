'El Barrio', tras ver a Pedro Porro celebrar con su música: "No nos sabemos la letras de mis canciones ni tu ni yo"

José Figuereo, conocido artísticamente como El Barrio, ha dedicado una publicación en su cuenta de Instagram al jugador de la selección española Pedro Porro después de que este escogiera su canción Pa' Madrid para entrar en el escenario durante la celebración del Mundial de este lunes en la Plaza de Cibeles.

Cada futbolista del combinado nacional eligió una canción para saltar al escenario y desatar la locura en las dos millones de personas que se dieron cita alrededor de la plaza madrileña.

Cuando los presentadores de la Real Federación Española de Fútbol dijeron su número 12 para que entrara en el escenario comenzó a sonar esa canción del artista gaditano, una canción de las más populares y conocidas por prácticamente todo el mundo. Porro, nada más salir, comenzó a cantarla (sin saberse la letra del todo) y a gritarla junto a sus compañeros que estaban ya en el escenario. La imagen ha sido muy aclamada y el propio cantautor andaluz le ha agradecido que tuviera este gesto con su música.

"Querido Pedro, te felicito porque ya eres parte de dos historias una del campeonato de España y otra de mi humilde música. Gracias por demostrarle al mundo que ya llevas El Barrio por vena!!!! Gracias por dar a tantas almas la alegría de la luz y hermanamiento. Gracias por enseñar al mundo que la humildad y la humanidad esta por encima de todo picha mía!", le ha escrito, adjuntando también una foto de Porro levantando la copa del mundo durante la rúa por las calles de Madrid.

Además, también se ha fijado en que la cantó sin saberse la letra de manera precisa y ha decidido bromear al respecto: "Ah!!!!!! Una ultima cosa tenemos algo en común sabes, es que no nos sabemos la letras de mis canciones ni tu ni yo!".