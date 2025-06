Muere a los 82 años Brian Wilson, líder y fundador de The Beach Boys

Brian Wilson, vocalista y fundador el grupo The Beach Boys, ha fallecido a los 82 años. Su familia lo ha confirmado este miércoles con un mensaje a través de sus redes sociales. El artista sufría un trastorno neurocognitivo similar a la demencia que le diagnosticaron en 2024.

"Tenemos el corazón roto al anunciar que nuestro querido padre, Brian Wilson, ha fallecido. No tenemos palabras en este momento", han anunciado en un comunicado en el que han pedido privacidad en estos momentos de duelo.

"Somos conscientes de que estamos compartiendo nuestro dolor con el mundo", han añadido en la nota, acompañada de una imagen de Wilson.

En febrero de 2024 se dio a conocer que Wilson sufría "desórdenes neurocognitivos graves". Según su familia, Wilson no era capaz de valerse por sí mismo y llevar una vida independiente. En consecuencia, el artista fue puesto bajo la tutela de dos médicos elegidos por sus familiares.

Wilson, que nació en 1942 en California, lideró una de las bandas más exitosas de los sesenta en Estados Unidos. Como recuerda la revista Rolling Stone, forman parte de su legado éxitos como I Get Around, Help Me, Rhonda o Good Vibrations. También Surfin' USA, la canción que catapultó a The Beach Boys al estrellato en 1963.

El disco más aplaudido que compuso junto a la banda, Pet Sounds (1966), fue calificado por Paul McCartney como "el mejor disco pop de todos los tiempos". En 2008, Rolling Stone encumbró a Wilson colocándolo en el 12º puesto en su lista de mejores compositores de todos los tiempos.

