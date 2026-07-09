Muere la cantante británica Bonnie Tyler a los 75 años

Adiós a una de las voces más características de la música. La icónica cantante de pop rock británica Bonnie Tyler, autora de temas recordados como Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache, Holding Out for a Hero que cantaba con su prodigiosa voz ronca, ha fallecido a los 75 años, tal y como ha confirmado la cadena británica BBC.

"La familia y el equipo de Bonnie están profundamente consternados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", ha comunicado el equipo de la artista a los medios.

La artista llevaba más de un mes en un coma inducido en un hospital en Faro (Portugal) del que salió hace algo más de tres semanas con un pronóstico aún "muy grave". La cantante fue inicialmente ingresada por un dolor abdominal y fue intervenida por una "perforación abdominal" tras lo que se le indució al coma para facilitar su recuperación. Sin embargo, sufrió un paro cardiaco tras intentar sacarla del coma.

Nacida como Gaynor Hopkins en 1951, la galesa se crió en un entorno donde la música estaba muy presente. De hecho, fue dando sus primeros pasos como cantante en los locales y pubs de Swansea, donde empezó a hacerse un hueco en la escena bajo su nombre artístico. "No me atrevía ni a abrir la boca delante de nadie, y sin embargo había una parte de mí que anhelaba cantar ante el público", señaló en sus memorias Straight from the Heart.

Con el paso de los años, Tyler logró convertirse con su arrolladora personalidad, su sentido del humor y su carisma, en todo un animal escénico que le ayudaría a cosechar éxitos dentro y fuera del escenario mezclando las melodías más pop, con sones dramáticos propios de las arias más góticas, con el rock.

No fue hasta la década de los 70 cuando Tyler alcanzó el éxito global con su disco The World Starts Tonight con sencillos como Lost in France y More Than a Lover. Fue precisamente en la promoción de este disco, desarrollada en buena parte en Francia, donde comenzó a hacer gala de su característica voz rasgada que la llevaría por todo el mundo y también por España. Solo el año pasado, Tyler se pasó por media península actuando en Gijón, Alicante o Marbella entre otras muchas citas. Sus grandes hitos la llevarían, aunque con poco éxito, a representar a Reino Unido en Eurovisión en 2013 logrando poco éxito en su ejecución con Believe in me con un puesto 19.

Una enfermedad que acabó dándole el éxito gracias a su voz rasgada

Fue diagnosticada con grandes nódulos vocales que debían ser tratados con urgencia. Sin embargo, tras la intervención el médico le ordenó que no hablase en varias semanas, algo que en plena vorágine de éxito no cumplió.

De ahí nació ese sonido ronco permanente que se convirtió en el signo distintivo de la conocida por muchos como Primera dama del rock, por mucho que en un principio pensase que le iba a perjudicar en su carrera. Acabó siendo comparada vocalmente con Rod Stewart y consiguió hacerse en hueco entre los primeros nombres del rock, entonces dominado por una escena eminentemente masculina.

En 1978 marcó su gran hito con It's a Heartache con el que logró incluso los primeros puestos en las listas de éxitos estadounidenses. Precisamente este tema, junto a su Total eclipse of the heart, una de las baladas más míticas de los años 80 que sigue reinando en karaokes, hicieron historia. Sus ventas se han estimado en más de 6 millones de unidades, formando parte de la lista de los singles más vendidos de todos los tiempos.

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Total eclipse of the heart es considerada una de las baladas épicas o "power ballad" más potentes de la historia de la música. Encabezó las listas de Reino Unido, desbancando a Billie Jean de Michael Jackson, se convirtió en un éxito aún mayor en EEUU, y se catapultó al número uno en varios países.

"Supe que era la canción que había estado esperando toda mi vida", declaró el compositor estadounidense Jim Steinman, quien ya había cosechado éxitos con Met Loaf, sobre esta canción.

Además, su videoclip que alcanza hoy en día los mil millones de reproducciones en YouTube, ha desatado todo tipo de teorías. Grabado en el Sanatorio Holloway de Inglaterra y dirigido por Russell Mulcahy, el clip está inspirado por la cinta de 1976 Futureworld y, en él, como en una fantasía en pleno sueño, Tyler vestida de blanco sueña con sus alumnos.

Aparecen varios jóvenes semidesnudos o en ropa interior con otras con apariencia de ángeles de ojos brillantes y siniestros que se entremezclan como un sueño erótico febril de la cantante. Desde entonces, la canción ha formado parte de series que van desde Glee a Anatomía de Grey o Cómo conocí a vuestra madre.

A pesar de su éxito de llevar interpretándola casi 50 años, declaró al Daily Mail que nunca dejaría de cantarla: "Jamás me cansa interpretarla, la adoro porque todos esperan con ansias cantarla conmigo".

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