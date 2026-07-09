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“Es lo que hay”: así actualizan PP y Vox su relación
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“Es lo que hay”: así actualizan PP y Vox su relación

Los populares han asumido que toca pactar y ya no descartan a Abascal como vicepresidente de Feijóo: “Más miedo da a los españoles que Sánchez continúe en la Moncloa”

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal.Europa Press via Getty Images

Se acabó la discusión. Tras el ciclo electoral que concluía este verano en Andalucía, en el Partido Popular interpretan que no hay margen de maniobra sin sumar a Vox en sus planes. Tampoco de cara a unas elecciones generales, que siguen fijadas para el año 2027. 

“Somos socios naturales”, confiesan a las claras las fuentes consultadas. Y esto rompe con el compromiso verbalizado por Feijóo en el congreso de su partido de hace un año de dejar fuera a Vox de su hipotético Ejecutivo. "Yo quiero un gobierno en solitario, y no darle a mi país los espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros", dijo entonces ante los suyos. Fuentes del PP admiten que ese sigue siendo el deseo del dirigente gallego, pero también que hay que ser pragmáticos e interpretar cuál es la situación actual. 

Así, PP y Vox actualizan su relación en la recta final de la legislatura. Han establecido un pacto de no agresión porque, admiten las fuentes consultadas, están obligados a entenderse. Y tienen, además, un objetivo conjunto: que los gobiernos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora también Andalucía funcionen, no haya líos… de cara a demostrar que pueden trabajar conjuntamente. No quieren que nada pueda trastocar las  estrategias de campaña de las generales. 

En Andalucía, lo hemos estado contando estos días en El HuffPost, Juanma Moreno se está haciendo a la idea de que va a tener que entenderse con Vox. Esta semana ya tendrá su Gobierno en marcha, con los de Abascal al frente de la vicepresidencia de Turismo, Desregularización, Justicia y Administración Local. El objetivo de Moreno Bonilla, sin embargo, es diluir el impacto de Vox en el gobierno y su influencia en el gabinete, pero sin molestar a su nuevo socio. En el entorno de Abascal admiten que es en Andalucía donde pueden surgir los problemas más destacados.

“Es lo que hay”, resumen en el PP. Así que en Génova ya se hacen a la idea: Santiago Abascal podría ser vicepresidente de Feijóo si dan los números. “Más miedo da a los españoles que Sánchez continúe en la Moncloa”, razonan. 

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
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Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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