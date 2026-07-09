Borja Sémper, tajante sobre el uso de la palabra "cáncer" que hizo Feijóo para hablar de absentismo laboral: "Convendría que tuviéramos cierta cautela"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha concedido una entrevista a la cadena catalana Rac 1. Allí se ha pronunciado sobre el uso de la palabra "cáncer" que hizo Alberto Núñez Feijóo para hablar del absentismo laboral.

"Convendría que tuviéramos cierta cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones", ha afirmado Sémper en el citado medio. El dirigente vasco estuvo fuera de la política durante una larga temporada tratándose precisamente de un cáncer de páncreas.

El político ha señalado que a él no le ha molestado la comparación que hizo el líder de la oposición y que tantas ampollas ha levantado: "Es una palabra que se usa para describir cosas terribles, hay un paralelismo obvio. Hay gente a la que le molesta, pero a mí no".

En la entrevista en la radio catalana, Sémper ha señalado que una baja laboral "no es un capricho" y ha criticado que, por ejemplo, quienes padecen un cáncer y no pueden acudir a su trabajo no cobren el 100% de su salario: "No podemos añadir al drama de tener que coger una baja por enfermedad que se aminore tu salario".

El "cáncer" de Feijóo

Todo a cuenta de la última salida de tono de Feijóo al hablar el absentismo laboral. En un encuentro con empresarios en el País Vasco el pasado martes, el líder del PP apostó por reducir sueldos y "prestaciones" a los trabajadores que no acudan a su puesto laboral, bien sea por una baja, un permiso o una ausencia de cualquier otro tipo.

Señaló Feijóo que España gasta 30.000 millones de euros al año porque cada día se produce un absentismo laboral de 1,16 millones de personas, algo que para él es "un cáncer". Además prometió que "con o sin acuerdo" tomará una decisión con este tema.

Unas declaraciones que han recibido críticas hasta de ciertos sectores de la derecha, que dicen que es "torpe" abrir un debate tan polémico como este y en unos términos tan poco adecuados cuando estás a un paso de llegar a la Moncloa.