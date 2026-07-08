Una experta en protocolo pone la lupa en el primer discurso de Sofía y saca una conclusión cristalina: "La mejor oradora de la familia"

La infanta Sofía ha dado un discurso en público por primera vez, a sus 19 años, en la primera edición de entrega de las ayudas 'Docentes Referentes' en Zaragoza, con sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia, como grandes testigos del debut.

Entre otros alegatos y referencias a películas —una de las pasiones que heredó de la reina—, pronunció: "Estamos aquí hoy porque nos importa la educación, y quiero deciros que cuando me he puesto a leer, leer y leer sobre lo que significa la educación, con todas sus derivadas, he comprendido lo inabarcable que es, y la enorme complejidad que contiene".

Este momento tan importante para la familia real ha hecho que muchos expertos hayan puesto la lupa en Sofía, al ser la primera vez que da un discurso en público. Patrycia Centeno, una de las expertas en comunicación no verbal y en estrategia estética y política, tiene una conclusión clara.

"La mejor oradora de la familia"

Tras escuchar a la infanta, ha publicado en un tuit de la red social X que considera que seguramente es "la mejor oradora de la familia". La razón que ha dado es tan sencilla como que "no se ahoga como Leonor, no finge espontaneidad en un texto leído como el rey y no lo interpreta todo como si presentara Informe Semanal como Letizia".

Sin embargo, ha sacado un 'pero', y no está en el discurso, sino en su vestimenta: "Es una lástima que la vista, calce, maquille y peine su peor enemig@". Como ya ha reiterado otras veces, ha utilizado el hashtag #teamSofia para expresar lo mucho que le gusta Sofía.

En cuanto a reacciones, varios usuarios han respondido a Centeno y coinciden con su pequeño análisis: "He pensado lo mismo. Qué bien habla, me transmite más que su hermana".

No ha sido la primera vez que ha criticado la vestimenta de la infanta y la heredera. Durante la graduación de Bachillerato en Gales de Sofía, expresó de forma cristalina lo que pensaba de su vestido: "A estas crías las viste Puigdemont. La elección y patronaje de ese mono no puede tener otra explicación".