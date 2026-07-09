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El alcalde de Móstoles recurre la admisión de la querella por acoso a una exedil
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El alcalde de Móstoles recurre la admisión de la querella por acoso a una exedil

La defensa del regidor pide "la nulidad" del auto que desestimó su anterior recurso

Redacción HuffPost
Agencias
Imagen de archivo del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.
Imagen de archivo del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images

El alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid ante la desestimación de su solicitud de que no fuera admitida a trámite la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por los presuntos delitos de acoso sexual y laboral.

En el recurso, al que ha tenido acceso EFE, la defensa del regidor pide "la nulidad" del auto que desestimó su anterior recurso y que se deje sin efecto la admisión a trámite de la querella por "no reunir los requisitos", ya que la resolución judicial impugnada "carece de la motivación necesaria para sostener la continuación de la causa".

En su nuevo escrito, reitera su petición de anular el procedimiento, ya que entiende que "no existen motivos que puedan estimarse suficientes y racionales para poder ser acusado por los tipos penales expuestos en la querella, debiendo procederse al sobreseimiento y archivo del presente procedimiento".

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