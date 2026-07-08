'The New York Times' se hace eco de la amenaza de Trump sobre cortar el comercio con España: "Provocaría una guerra comercial más amplia"

El prestigioso diario estadounidense The New York Times se ha hecho eco de las nuevas amenazas de Donald Trump a España y ha publicado un artículo de Patricia Cohen, corresponsal de economía global, para explicar por qué es "poco probable" que se cumplan.

El presidente de EEUU dejó claro en la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) que no quiere "tener nada que ver con España" y pidió que "corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas". "Son malas personas y sin remedio", añadió.

Según la articulista, esta medida contra España plantearía "problemas políticos, legales y prácticos": "Probablemente provocaría una guerra comercial más amplia con la Unión Europea y podría desestabilizar los mercados". Para ella, queda por ver si tiene el poder de cumplir su amenaza de "tratar a un aliado europeo como un paria, al mismo nivel que Corea del Norte".

"España seguirá recibiéndolos con los ojos abiertos"

Recuerda que, como miembro de la Unión Europea, el comercio exterior de España se rige por los acuerdos del bloque. El último, el del impuesto a los servicios digitales, no sentó nada bien a Trump, que ya amenazó con imponer un arancel del 100% a aquellos países que lo implementen.

Además, también señala que la Corte Suprema de EEUU limitó la capacidad de Trump de imponer aranceles de forma "arbitraria", así como que Sánchez "ha avivado aún más" la ira del expresidente tras su contundente "no a la guerra", en el que criticaba la guerra en Irán, tachándola de ilegal y negándose a que los estadounidenses utilicen las bases militares de Rota y Morón.

La inmigración, culpable del crecimiento económico

Por otro lado, afirma que es precisamente la inmigración una de las principales razones por las que la economía española es una "de las de mayor crecimiento en Europa". Además, algo que caracteriza a España es que "depende menos del mercado estadounidense" que muchos otros países europeos.

Reconoce que, aunque Trump ya no vea con buenos ojos el comercio "ni los visitantes españoles", España seguirá "recibiendo con los brazos abiertos a los inversores estadounidenses, por no hablar de los millones de turistas".