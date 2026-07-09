"No necesitamos permiso de nadie": Israel se le subleva otra vez a Trump por la salida de sus tropas de Líbano

Vehículos militares de las Fuerzas de Defensa de Israel patrullan el sur del Líbano, en una imagen captada desde el norte de Israel, el 29 de abril de 2026.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha reiterado este jueves que las tropas israelíes no se retirarán de Líbano, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el miércoles que cree que lo harán, en medio de los contactos entre los Gobiernos de Tel Aviv y Beirut de cara a un posible acuerdo de paz.

"No pedimos permiso a nadie para entrar en Líbano y no necesitamos permiso de nadie para quedarnos en Líbano", ha dicho Katz. "Es nuestro derecho y deber defender a los residentes de Galilea y a los ciudadanos israelíes de las amenazas del grupo terrorista yihadista Hezbolá, que pretende destruir el Estado de Israel", ha subrayado.

Así, ha sostenido que Hezbolá "atacó dos veces a Israel por su propia iniciativa, tras los ataques asesinos de Hamás el 7 de octubre (de 2023) y con el inicio de la operación 'Rugido del León' contra Irán", al tiempo que ha insistido en que Israel "ha destruido la mayoría de las capacidades y líderes" del grupo durante los últimos dos años y medio, según un comunicado publicado por su oficina.

"Es nuestro derecho y deber defender a los residentes de Galilea y a los israelíes de las amenazas de Hezbolá"

Katz ha reseñado que Israel ha logrado "establecer una firme zona de seguridad en Líbano", en referencia a las zonas ocupadas, al tiempo que ha hecho hincapié en que las mismas "serán vaciadas de residentes e infraestructura, tanto sobre tierra como bajo ella", con el objetivo de "proteger a los residentes de Galilea del riesgo de incursiones, disparos de misiles anticarro y otras amenazas".

"Como el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y yo hemos aclarado, continuaremos permaneciendo en la zona de seguridad en Líbano y actuando desde ella según sea necesario, hasta que Hezbolá sea desarmado y se elimine la amenaza para los residentes del norte. Prometimos seguridad a los residentes del norte. Es lo que hemos hecho y es lo que seguiremos haciendo", ha zanjado.

No dice eso Washington...

Las palabras de Katz llegan después de que Trump afirmara el miércoles que había hablado con Netanyahu sobre una posible retirada de tropas de Líbano. "Creo que van a hacerlo. Creo que quieren. Se llevan bien con Líbano, están firmando acuerdos con Líbano", explicó durante una reunión con el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía).

Está previsto que Trump reciba el 21 de julio al presidente de Líbano, Joseph Aoun, en el que será su primer encuentro desde que asumieran sus respectivos cargos en enero de 2025, en medio de los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz con Israel, según han confirmado fuentes de la Casa Blanca a Europa Press.

Israel y Líbano mantendrán además la semana que viene una nueva ronda de conversaciones en la capital de Italia, Roma, tras la firma a finales de junio de un acuerdo marco.