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El giro de Trump que no vimos venir con España tras la cumbre de la OTAN: "Se redimió por completo"
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El giro de Trump que no vimos venir con España tras la cumbre de la OTAN: "Se redimió por completo"

Después de acusar a Madrid de haberse portado "muy mal", el presidente de EEUU asegura ahora que el país ha cumplido una importante petición y afirma que, de no haberlo hecho, "ni siquiera les habríamos hablado".

Israel Molina Gómez
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Teherán rompe las conversaciones celebradas en Bürgenstock después de que Donald Trump advirtiera de nuevos ataques si Irán no frena a Hizbulá.Tom Williams

Donald Trump ha protagonizado un inesperado cambio de tono respecto a España apenas unas horas después de haber cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara.

El presidente de Estados Unidos aseguró este miércoles que España "se redimió por completo" tras acceder a una "importante solicitud de pago" relacionada con la Alianza Atlántica, aunque evitó concretar a qué acuerdo se refería exactamente.

"Debo decir que tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado", afirmó Trump a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington.

Las declaraciones llaman especialmente la atención porque llegan después de varios días de tensión entre ambos países. El líder republicano había acusado previamente a España de haberse portado "muy mal" por no respaldar su ofensiva contra Irán y la había situado entre los aliados que, a su juicio, no habían estado a la altura de las circunstancias.

Una petición de pago sin aclarar

Trump no ofreció detalles sobre la "importante solicitud de pago" a la que hizo referencia, lo que ha alimentado las especulaciones sobre el alcance de sus palabras.

Hasta ahora, uno de los principales focos de fricción entre Washington y Madrid había sido el debate sobre el gasto militar. Estados Unidos lleva tiempo presionando para que todos los aliados alcancen el objetivo de destinar el 5 % de su PIB a defensa, una meta que el Ejecutivo español considera innecesaria para cumplir con los compromisos militares adquiridos dentro de la OTAN.

Preguntado por sus críticas a España y a otros socios europeos, Trump insistió en que sigue teniendo discrepancias con algunos aliados, aunque destacó la "unidad tremenda" exhibida durante la reunión de líderes celebrada en Turquía.

La OTAN busca acelerar el gasto militar

La cumbre de Ankara estaba llamada a ser la reunión en la que los países aliados demostraran avances reales hacia el aumento del gasto en defensa, después del compromiso adquirido el año anterior.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió durante el encuentro que la organización está entrando en una nueva etapa y reconoció que Estados Unidos llevaba años mostrando su malestar por el menor esfuerzo inversor de Europa y Canadá.

En ese contexto, las palabras de Trump sobre España suponen un cambio de discurso llamativo respecto al tono empleado apenas unas horas antes, cuando situaba a Madrid entre los países más cuestionados de la Alianza. Ahora, al menos según su versión, España ha conseguido "redimirse por completo".

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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