El PSC baja y Junts se desploma en favor de Aliança Catalana, según el CIS catalán

Junts se desplomaría hasta la cuarta posición en unas elecciones catalanas al caer de 35 a 16-18 escaños, por detrás de un PSC que bajaría de 42 a 36-38 diputados, ERC (24-26) y Aliança Catalana, que con 23-25 escaños superaría a JxCat, según el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat de Cataluña.

El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ha presentado este jueves los resultados de la primera ola del Barómetro de Opinión Política de 2026, elaborado a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre el 21 de mayo y el 25 de junio.

Según el CEO, en quinta posición se situaría el PP de Cataluña, que pasaría de 15 a 12-13 escaños, empatado con Vox, con la misma horquilla, aunque partiendo de sus actuales 11 diputados.

En la cola, Comuns sufriría un leve retroceso -de 6 a 4-5 escaños- y empataría con la CUP, que podría conservar sus cuatro diputados o ganar uno más

Illa y Junqueras, los mejor valorados

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, son los líderes catalanes con un índice de aprobación mayor, del 59% y el 57%, respectivamente, seguidos de la líder de Comuns, Jéssica Albiach (48%), y la de Aliança Catalana, Sílvia Orriols (41%).

En cambio, el índice más alto de rechazo absoluto es para el líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, y para Orriols, con el 48% y el 27%; seguidos del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández (27%), y el de Junts, Carles Puigdemont (26%).

Puigdemont es el líder catalán más conocido (98%), seguido de Junqueras (94%), Illa (91%) y Orriols (75%), después Albiach (51%), Garriga (47%) y Fernández (41%), y por último la presidenta del grupo de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo (18%).

Cuando se pregunta por el favorito como presidente de la Generalitat, el 18% elige a Illa, el 8% a Orriols, el 7% al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el 5% a Junqueras y el 5% a Puigdemont.

En relación a los líderes a nivel nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta un mayor índice de aprobación (54%) respecto a los presidentes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo (18%) y Santiago Abascal (17%); también es el que recoge un menor rechazo (19%) frente a Feijóo (38%) y Abascal (56%).

También se pregunta por Rufián (67% de aprobación, 10% de rechazo), el ministro de Cultura de Sumar, Ernest Urtasun (57% de aprobación, 10% de rechazo), y la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras (43% de aprobación, 14% de rechazo).

En la pregunta por el favorito como presidente del Gobierno, Sánchez lo es para el 26% de los encuestados, Rufián para el 6%, Abascal para el 5% y Feijóo para el 3%.