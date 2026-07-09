Sigue la cruzada de la senadora paraguaya contra Mbappé: "Este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés"

La cruzada de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el astro francés Kylian Mbappé tras el partido de octavos de final entre Paraguay y Francia, que acabó con victoria gala por 0-1, no para.

Todo comenzó con la política sudamericana cargando contra la estrella del Real Madrid diciéndole que era "feo", "bruto", que "no aprendió ni a escribir" o que "en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés". Casi nada.

Amarilla también lo llamó "camerunés colonizado" y le dijo que estaba "fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

"Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol", llegó a decir.

Ahora la senadora ha vuelto a arremeter contra el propio Mbappé en una intervención desde el Senado en la que le ha llamado "hijo de puta". Le ha recriminado que no le devolviera el saludo al portero paraguayo, Orlando Gili, tras el pitido final y celebrara la victoria con un grito en su cara.

"En Paraguay también está internalizado el saludo. La vecina que pasa por la vereda y dice adiós, eso es típico, igual que el niño que pasa y ve una abuela y le dice bendición, o el buenos días, buenas tardes o buenas noches, esos también son rituales paraguayos", ha comenzado diciendo.

Amarillo, entonces, ha sido cuando ha insultado al futbolista: "¿Qué nos enojó? Que cuando Orlando Gili, un niño que por primera vez estaba jugando un Mundial ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, este hijo de puta se la niega y le grita en la cara. Eso no es francés, eso no lo hubiera hecho un francés nunca".

La primera reacción de Mbappé

A estas palabras todavía no ha contestado Mbappé, pero el futbolista francés sí que respondió a los primeros insultos racistas diciéndole que es "una mujer despreciable e indigna de su cargo".

"Usted no representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una mujer incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", le dijo el que está siendo una de las estrellas de la competición.

Finalmente, acabó recordándole que nunca permitirá que "personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo".