El momentazo de Shakira en 'La Revuelta': una llamada inesperada y una aparición que nadie vio venir

La espera ha merecido la pena. Después de meses de guiños, bromas y promesas, Shakira por fin ha aparecido en La Revuelta y lo ha hecho dejando uno de esos momentos que terminan circulando por redes sociales mucho más allá de la propia entrevista.

La cantante colombiana conectó por videollamada con David Broncano desde Boston, donde se encuentra inmersa en su gira por Estados Unidos. Todo transcurría con normalidad mientras hablaba de sus próximos conciertos en Madrid, del Mundial de 2026 y de los proyectos que tiene preparados para los próximos meses.

Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba.

Una llamada que no paraba de sonar

En pleno directo, el teléfono móvil de Shakira comenzó a sonar y la artista intentó zanjar el asunto rápidamente. "Ya colgué. Colgué dos veces, persistente", comentó entre risas mientras intentaba continuar la conversación con Broncano.

La escena ya tenía gracia por sí sola, pero lo mejor estaba todavía por llegar.

La aparición sorpresa detrás de Shakira

Mientras la cantante intentaba averiguar quién insistía tanto al otro lado del teléfono, una figura empezó a aparecer discretamente por detrás. Una mujer avanzaba prácticamente a gatas para intentar solucionar el problema sin interrumpir la entrevista.

Cuando Shakira se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo a sus espaldas no pudo contener la risa. La protagonista de la inesperada irrupción era Diana, su asistente, que estaba intentando descolgar o silenciar la llamada sin que la artista tuviera que detener la conversación.

La imagen dejó completamente descolocado al público y provocó una de las mayores carcajadas de toda la entrevista.

"Os agradezco el momento"

Broncano tampoco dejó pasar la oportunidad. Después de contemplar la surrealista escena en directo, el presentador reaccionó entre risas: "Os agradezco el momento porque ha estado muy guapo".

Las redes sociales no tardaron en señalar la naturalidad de la situación. Acostumbrados a entrevistas milimétricamente preparadas, muchos espectadores destacaron precisamente que el instante más comentado de la noche fue un pequeño caos doméstico imposible de planificar.

Más allá de la anécdota, Shakira aprovechó su visita virtual para confirmar que está preparando algo especial para los 12 conciertos que ofrecerá en Madrid entre septiembre y octubre.

"Voy a tirar la casa por la ventana", prometió la artista, que incluso dejó caer la posibilidad de sumar más fechas y adelantó que interpretará en directo Te dejo Madrid.

Sin embargo, por mucho que hablara de giras, récords o del himno oficial del Mundial, hubo un detalle que terminó robándole el protagonismo a todo lo demás: una llamada inoportuna, una asistente reptando por el suelo y una Shakira incapaz de aguantar la risa. A veces los mejores momentos de la televisión ocurren precisamente cuando nada sale como estaba previsto.