Muere el cantante italiano Gino Paoli, autor de la canción 'Sapore di sale', a los 91 años

El cantante italiano Gino Paoli, uno de los más famosos de la música italiana por canciones como Sapore di sale o Senza fine, ha fallecido este martes a los 91 años de edad, según ha confirmado la familia.

"Esta noche Gino nos ha dejado con serenidad y rodeado del afecto de sus seres queridos", ha informado la familia en un comunicado remitido a los medios.

Gino Paoli, fallecido en su Génova natal, era uno de los grandes autores de la clásica canción italiana, con temas de fama internacional, capaz como pocos de hablar de desamor y fragilidad.

El cantautor debutó en la música en 1959 y a lo largo de sus seis décadas de carrera, con altibajos y graves problemas que le hicieron dejar la música hasta en tres ocasiones, popularizó muchas de las canciones que pusieron música a la cultura italiana. Paoli dejó la publicidad por el amor a la música y también hizo su incursión en el mundo de la pintura.

Cinco veces concursante en el Festival de Sanremo, a él se deben himnos como Il cielo in una stanza (1960), con la voz de otra de las grandes, Mina; La gatta (1960) o Sapore di sale (1963). “La canción perfecta es esa en la que funciona la química”, decía sobre sus composiciones.

Concretamente, ese himno Sapore di sale, que posteriormente ha sido versionado por artistas como Tonino Carotone, Jerry Adriani o Rita Pavone nació en 1963 en Sicilia, tal y como él mismo relató, en una playa, antes de una actuación, en un instante de felicidad total. Sin embargo, meses después, debido a la intensidad de su vida, intentó suicidarse.

"Parte de mi éxito, creo, radica en no haber exprimido del todo la intensidad. Tampoco me gusta plantear respuestas, sino preguntas. No podría ser de otra forma, mi única certeza es la duda", dijo en una entrevista con El País.

En el ámbito político, fue diputado del Partido Comunista italiano entre 1987 y 1992, tras presentarse como independiente en sus listas. Paoli ha fallecido solo cuatro meses después de la muerte de la que fuera su pareja, Ornella Vanoni, una de las grandes damas de la música italiana.