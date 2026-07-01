Muere Manuel Arjona, miembro de 'Locomía', a los 58 años

Manuel Arjona, miembro de la primera formación del grupo Locomía, ha fallecido este miércoles a los 58 años. Así lo han confirmado a El País fuentes cercanas al artista, que explican que murió en su casa de Viladecans, en Barcelona.

Estas fuentes revelan al periódico que “se acostó y ya no se levantó”, después de haber estado pintando el día anterior. Arjona formó parte del primer Locomía, el grupo que revolucionó las pistas de baile desde Ibiza, donde Xavier Font dio forma a la idea del conjunto musical y reclutó a cuatro jóvenes.

Entre ellos estaba Arjona, que había nacido en una familia conservadora y vivía ocultando su homosexualidad. Todo cambió cuando llegó en Ibiza. “Aterricé en Ibiza y me pareció otro planeta. Yo venía de un pueblo pequeño, donde tenía que ocultar mi identidad sexual. Y en la isla si eras un chico e ibas con falda no te miraba nadie. Fue un cambio salvaje”, explicó él mismo a El País sobre su experiencia.

El conjunto se hizo famoso por sus prendas barrocas a todo color y sus abanicos que utilizaban en la discoteca Ku, donde se hicieron famosos. Durante la etapa de Ibiza, Arjona comenzó a tener problemas con las drogas y eso, entre otras cosas, motivó la mudanza del grupo a Madrid, donde Locomía se lanzó como grupo musical.

El grupo fue fichado por José Luis Gil, entonces presidente de Hispavox, para convertirlos en una banda de éxito en la España de finales de los años 80 con su vigoroso meneo de abanico, sus hombreras XXL y sus zapatos de punta. Pronto sin embargo surgieron desavenencias que resultaron por ejemplo en la salida de Xavier Font.

Arjona sí formó parte del grupo que, conformado además por Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes y Francesc Picas, lanzó el primer álbum de Locomía, Taiyo (1989), del que formaban parte temas como Loco Mía o Rumba, Samba, Mambo (S.R.M.), y su proyección los catapulta hasta el "top 10" británico y a Latinoamérica.

Fue en 1992 cuando el ahora fallecido abandonó el grupo, tras haber vivido los mejores años de esta peculiar formación, marcada por igual por un éxito inmenso y las continuas disensiones, con entradas y salidas constantes de sus miembros.

En 2013 fue impulsor asimismo de uno de los intentos de vuelta de Locomía, algo que, en declaraciones a EFE, dijo que le tenía "muy ilusionado".