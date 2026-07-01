Trump está "decepcionado con España" tras el veto a las bases y por negarse a subir el gasto en defensa

Donald Trump, "decepcionado" con España. El embajador de EEUU ante la OTAN, Matt Whitaker, ha dicho que el presidente de EEUU, Donald Trump, está "decepcionado con España" debido al veto a Washington de las bases de Morón y Rota para la guerra en Irán y tras negarse a subir al 5% de su PIB en gasto en Defensa.

"No hay duda de que el presidente está decepcionado con España. Tanto por las cuestiones de (restricción de) acceso a las bases y al sobrevuelo que vimos durante 'Furia Épica', y también, ya saben, por su falta de voluntad para demostrar una trayectoria creíble hacia el 5%", ha señalado el estadounidense.

En este sentido, el embajador ha dicho que todos los aliados de la OTAN firmaron "de forma unánime" el compromiso de incrementar el gasto en Defensa, por lo que desde Estados Unidos esperan que todos los Estados Miembro de la alianza lo firmen, lo que incluye a España.