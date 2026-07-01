Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump está "decepcionado con España" tras el veto a las bases y por negarse a subir el gasto en defensa
Global
Global

Trump está "decepcionado con España" tras el veto a las bases y por negarse a subir el gasto en defensa

El embajador de EEUU ante la OTAN, Matt Whitaker, ha sido quien lo ha confirmado. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
geopolitica-trump-contra-china
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante la última cumbre del G7.Isabel Infantes

Donald Trump, "decepcionado" con España. El embajador de EEUU ante la OTAN, Matt Whitaker, ha dicho que el presidente de EEUU, Donald Trump, está "decepcionado con España" debido al veto a Washington de las bases de Morón y Rota para la guerra en Irán y tras negarse a subir al 5% de su PIB en gasto en Defensa. 

"No hay duda de que el presidente está decepcionado con España. Tanto por las cuestiones de (restricción de) acceso a las bases y al sobrevuelo que vimos durante 'Furia Épica', y también, ya saben, por su falta de voluntad para demostrar una trayectoria creíble hacia el 5%", ha señalado el estadounidense. 

En este sentido, el embajador ha dicho que todos los aliados de la OTAN firmaron "de forma unánime" el compromiso de incrementar el gasto en Defensa, por lo que desde Estados Unidos esperan que todos los Estados Miembro de la alianza lo firmen, lo que incluye a España. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactora de fin de semana de El HuffPost. Licenciada en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid). Trabajó en el diario AS y en El HuffPost como redactora.

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos