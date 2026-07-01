Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La directora general de la Agencia Tributaria dejará su cargo tras cuatro años al frente del organismo
Política
Política

La directora general de la Agencia Tributaria dejará su cargo tras cuatro años al frente del organismo

Había solicitado su relevo hace meses, según han confirmado fuentes de Hacienda. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Soledad Fernández Doctor, directora general de la Agencia Tributaria
Soledad Fernández Doctor, directora general de la Agencia TributariaEuropa Press

La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, dejará su cargo al frente del organismo después de cuatro años, según han confirmado fuentes de Hacienda a 'EuropaPress'. Su marcha se producirá después de que ella misma solicitase su relevo hace varios meses y de que se llegase al acuerdo de posponer cualquier cambio hasta terminar la finalización de la actual campaña de renta, que acabó ayer. 

Desde el organismo han querido aclarar que no se trata de una dimisión y que su marcha no se deriva de ninguna crisis. Además, han afirmado que el relevo de la madrileña, que llevaba liderando la Agencia Tributaria desde junio de 2022, se producirá "próximamente". 

-Noticia de última hora- 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactora de fin de semana de El HuffPost. Licenciada en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid). Trabajó en el diario AS y en El HuffPost como redactora.

el huffpost para mivet

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos