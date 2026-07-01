La directora general de la Agencia Tributaria dejará su cargo tras cuatro años al frente del organismo

La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, dejará su cargo al frente del organismo después de cuatro años, según han confirmado fuentes de Hacienda a 'EuropaPress'. Su marcha se producirá después de que ella misma solicitase su relevo hace varios meses y de que se llegase al acuerdo de posponer cualquier cambio hasta terminar la finalización de la actual campaña de renta, que acabó ayer.

Desde el organismo han querido aclarar que no se trata de una dimisión y que su marcha no se deriva de ninguna crisis. Además, han afirmado que el relevo de la madrileña, que llevaba liderando la Agencia Tributaria desde junio de 2022, se producirá "próximamente".

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