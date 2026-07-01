Investigan la muerte de una mujer en Rincón de la Victoria (Málaga): no se descarta ninguna hipótesis
El cuerpo ha sido hallado este miércoles y hasta el lugar se ha desplazado una comitiva judicial.
La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en Rincón de la Victoria (Málaga), de la que hasta el momento no han trascendido las causas del fallecimiento, según han informado a EFE fuentes cercanas al caso.
El cuerpo ha sido hallado este miércoles y hasta el lugar se ha desplazado una comitiva judicial, entre ellos un médico forense, para el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.
El cadáver ha sido localizado cerca de la autovía A-7, a la altura de Rincón de la Victoria, y próximo a una gasolinera y los investigadores no descartan ninguna hipótesis, ya que las pesquisas están en una fase muy incipiente.