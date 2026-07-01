Los consejeros de Vox en los gobiernos autonómicos del PP plantan a la Comisión de Infancia y Adolescencia: "El PP se pliega a su discurso racista y xenófobo"

Los consejeros de Vox de Extremadura, Castilla y León y Aragón, donde la ultraderecha gobierna en coalición con el Partido Popular, han plantado este miércoles a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, una "demostración de su nulo interés por trabajar para acabar con la violencia hacia la infancia y con cualquier otro tema que afecte a niños, niñas y adolescentes", según han lamentado fuentes del Ministerio de Sira Rego.

Pese a su decisión, según han señalado desde el Gobierno, "la incomparecencia de Vox no ha afectado en modo alguno al desarrollo de la Comisión al haber quorum para la celebración de la misma". "Una rabieta sin consecuencias", han zanjado.

En la Comisión, además de abordarse cuestiones como el reparto de 35 millones de euros a todas las Comunidades Autónomas para el sostenimiento estructural de los sistemas de acogida de menores migrantes no acompañados, también se ha hablado del estado del Registro Central de Información sobre Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia, del Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia hacia la Infancia o las adopciones internacionales, cerrándose con Moldavia y Lituania.

En concreto, al encuentro no han asistido Carlos Pollán, Alejandro Nolasco y Óscar Fernández, todos ellos vicepresidentes y consejeros en sus respectivas autonomías. Su ausencia es, según ellos mismos han explicado, una protesta por el real decreto aprobado este lunes que actualiza la capacidad ordinaria de las Comunidades Autónomas para acoger menores migrantes no acompañados en base a su población.

Fuentes del Ministerio de Infancia y Juventud han denunciado que "la ausencia de Vox apunta directamente al PP, que se ha plegado a su discurso racista y xenófobo". "El PP sigue mostrándose incapaz de tener un criterio común allí donde gobierna. Mientras en Canarias, Ceuta y Melilla aplauden la puesta en marcha del mecanismo de acogida vinculante y solidaria aprobada el pasado año, en otras rechazan este mecanismo, demostrando una falta de lealtad institucional entre territorios gobernados por ellos mismos", han desde el Departamento de Rego.

El plantón de Vox se produce además en un momento en el que Vox presiona al líder del PP en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para cerrar un acuerdo de Gobierno que asuma, como en Extremadura, Castilla y León y Aragón, la "prioridad nacional". Andalucía, según la actualización anunciada por el Ejecutivo, tendrá que acoger a 3.009 menores migrantes no acompañados (la capacidad ordinaria se ha realizado a partir de la división entre su población natal a 31 de diciembre del año 2025 y el cociente resultante de dividir la población total de España en dicha fecha entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas).