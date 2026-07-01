SHEIN se suma a la fiebre del fútbol y lanza una colección cápsula inspirada en el Mundial

El Mundial de Fútbol 2026 ha desatado la locura no solo entre los millones de fans del deporte, sino entre decenas de aficionados que se han enganchado a los partidos. Las marcas de moda lo saben, y por eso han lanzado diferentes colecciones cápsulas para la ocasión que buscan trasladar el espíritu del mundial a las calles.

Una de ellas es GLOWMODE, la marca deportiva de SHEIN, que ha lanzado una colección cápsula de estilo clásico que recupera los códigos del fútbol que cualquier puede identificar. Desde rayas laterales hasta los dorsales, los colores clave de las prendas y accesorios de esta línea son el azul marino, el rojo y el blanco.

Las opciones para lucir las prendas de la colección son infinitas y se pueden utilizar tanto para entrenar este verano como para montar un look casual para ver los partidos de la selección y animar al equipo.

Body de GLOWMODE SHEIN

Entre las prendas más deseadas de la colección está un body deportivo en varios tonos de azul y con unas rayas laterales perfecto para entrenar durante el verano sin perder el estilo. También hay diferentes conjuntos de mallas y top deportivo en tonos burdeos y marinos.

Camiseta azul de GLOWMODE SHEIN

Los que prefieran prendas de otro estilo o hacer deporte con ropa holgada también disfrutarán de estas camisetas de algodón de estética futbolera. Además de todo tipo de ropa funcional, hay todo tipo de accesorios en la colección para coronar el look.

Bufanda de GLOWMODE SHEIN

Por no faltar no faltan ni las bufandas en diferentes colores como azul marino o blanco para rematar el conjunto como si se tratara de la equipación de tu equipo de fútbol favorito o de la selección de tu país.