Así es el espectacular set de Lego de la Sagrada Familia: tiene 12.000 piezas, sale en noviembre y vale 750 euros

En pleno centro de Madrid, casi al lado del Santiago Bernabéu, están las oficinas de Lego. En una sala al fondo, casi escondido, está el imponente set de la Sagrada Familia hecho de los famosos bloques de la marca danesa.

Formado por más de 12.000 piezas, esta mítica construcción elaborada por Antoni Gaudí —fallecido ahora hace justo 100 años—, es uno de los edificios más reconocibles y ambiciosos del mundo.

Como explican desde Lego, este set ofrece a los constructores una forma inmersiva de explorar la arquitectura de uno de los edificios más complejos y célebres jamás concebidos.

A modo de curiosidad, las fases de construcción del set reflejan la secuencia real de edificación de la basílica. La construcción comienza con el ábside y la cripta, pasa por la fachada original de la Natividad de Gaudí y la espectacular fachada de la Pasión, antes de elevarse hacia las grandes naves, la Sacristía Occidental y las seis torres emblemáticas. La etapa final completa el modelo con la Sacristía Oriental y la fachada de la Gloria.

Por concretar, la cifra exacta de bricks de Lego son 12.060 lo que hace de este imponente set el más grande jamás lanzado, por número de piezas. Saldrá a la venta el próximo 1 de noviembre pero ya se puede reservar en la web de la marca danesa a un precio de 750 euros.

La construcción tiene numerosos detalles muy apreciables por los fans tanto del monumento como de los Lego en cuestión. Uno de ellos es el llamativo efecto de vidriera, diseñado para evocar la forma única en que la luz se mueve a través de la basílica real. Una vez completado, el modelo se erige como una llamativa pieza de exposición, diseñada para ser admirada desde todos los ángulos.

Explican desde la marca que el set se une a la gama LEGO Architecture, que rinde homenaje a edificios emblemáticos de todo el mundo a través de modelos detallados y dignos de exhibir, pensados para adultos.

Los constructores pueden mejorar aún más la experiencia a través de la aplicación LEGO Builder, que ofrece instrucciones intuitivas en 3D, seguimiento del progreso y la posibilidad de guardar las construcciones, convirtiendo el proceso de construcción en un viaje guiado e inmersivo.

Si no puedes aguantar hasta noviembre, aquí puedes ver cómo será el set: