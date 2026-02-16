Muere Robert Duvall a los 95 años: adiós al actor de 'El Padrino' y 'Apocalipsis Now'

Robert Duvall ha fallecido, triste noticia que ha dado a conocer su esposa, Luciana Duvall, a través de un comunicado publicado en las redes sociales. El actor, nacido el 5 de enero de 1931, falleció el 15 de febrero de 2026 a los 95 años.

El mensaje fue publicado el día 16, un día después de la muerte del legendario intérprete: “Ayer despedimos a mi amado esposo, querido amigo, y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y comodidad”.

Para el mundo, fue un actor ganador de un Oscar, un director, un narrador. Para mí, él lo era simplemente todo. Su pasión por su arte fue igualada sólo por su profundo amor por los personajes, una gran comida y la corte”, añadió la viuda.