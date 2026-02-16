El 'sueño americano' a los 76 años: con medio pulmón y un marcapasos, conduce un Uber cada noche porque la sanidad privada le arruinó

El caso de esta familia estadounidense es un caso trágico más de la ruina que puede suponer enfermar gravemente en EEUU.

Casos como el de Jeff Mason se han reflejado en el cine, narrando el precario sistema estadounidense de salud, a años luz de las sanidades universales y gratuitas de buena parte de Europa. Mason, de 76 años, tiene medio pulmón menos, un marcapasos y un historial de cáncer de próstata. La sanidad de EEUU le dejó sin cobertura, comenzando otro infierno más, aparte de su cuadro médico.

Como se refleja en este artículo de la versión estadounidense de Business Insider, cada noche, cuando la mayoría descansa y más aún en su caso debería de estar haciéndolo, Jeff se monta en un coche para ofrecer servicio de Uber, en Nueva Jersey. No lo hace por aburrimiento o afición, sino por necesidad imperiosa.

A su estado de salud se suma el de su mujer, enferma de cáncer desde hace dos décadas. La sanidad de su país les dejó sin cobertura y les obligó a gastar todos sus ahorros. Su historia no es un eslogan político. Es una factura. Varias, en realidad.

Una de ellas, del hospital, ascendía a 246.000 dólares (unos 207.600 euros al cambio actual) solo por la cirugía y la recuperación inicial. El total superó los 300.000 dólares (unos 253.100 euros), algo que en países como España sería totalmente "gratuito", ya contribuido a través de impuestos.

Cuando el seguro desaparece justo cuando más lo necesitas

Eso sí, la cosa cambió mucho, sin llegar a un sistema a la europea. Todo ocurrió antes de la entrada en vigor de la Affordable Care Act, la reforma sanitaria aprobada en 2010 que prohibió a las aseguradoras negar cobertura por condiciones preexistentes.

La esposa de Mason comenzó con dolores abdominales. Le diagnosticaron problemas de vesícula y la operaron. Meses después apareció un bulto en el pecho. Y entonces empezaron las facturas. Aunque pagaban la cobertura médica a través del sistema COBRA —más de 100 dólares mensuales— el hospital les comunicó que no tenían seguro activo.

La explicación fue tan técnica como devastadora: la empresa no había pagado su parte proporcional de la prima colectiva. Aunque a ellos les descontaban el importe, la póliza no estaba cubierta. La aseguradora incluso les sugirió que se divorciaran para que ella pudiera acceder al sistema público.

Ningún abogado aceptó el caso. No había "intención de fraude". Solo un vacío legal.

Venderlo todo para pagar

Para afrontar los gastos médicos, liquidaron su cuenta IRA (plan de jubilación individual), vendieron el coche, rehipotecaron la vivienda y agotaron sus ahorros. Tardaron 13 años en pagar la segunda hipoteca.

Mientras tanto, Mason trabajaba hasta 12 horas diarias entre semana, media jornada los sábados y casi todos los domingos por la noche. Ahorro extremo: diez dólares por nómina. Sin vacaciones. Sin lujos. "No gastábamos nada", recuerda.

El golpe no fue solo económico. Su historial crediticio quedó dañado durante años. Comprar un coche o conseguir una tarjeta de crédito volvió a ser una carrera de obstáculos.

Jubilarse… y volver a empezar

Cuando finalmente se jubiló, tenía unos 300.000 dólares en su cuenta IRA y algo de capital en la casa familiar, donde viven desde 1988. Durante un tiempo viajaron por EEUU. Pensaban que quizá no vivirían mucho más.

Pero la vida siguió. A él le diagnosticaron cáncer de próstata. Se sometió a varias operaciones cardíacas y le extirparon medio pulmón. Y llegó la pandemia. Es cuando decidió volver a trabajar.

Empezó con un objetivo modesto: ganar 100 dólares al día conduciendo para Uber. Algunas semanas supera los 600 dólares; otras, más de 1.000. Trabaja sobre todo de noche y fines de semana. Desde que volvió al volante, asegura que no ha tenido que retirar dinero de su plan de jubilación.

"Conducir me devuelve la autosuficiencia"

Viven en una casa rodeada de bosque, en una parcela de 20 acres. La familia la llama "el santuario": han acogido a entre 10 y 15 familiares durante temporadas difíciles.

Conducir de noche le resulta casi terapéutico. "Me relaja", explica. Dice que disfruta conociendo a la gente que se mueve en la oscuridad y que el reto mental de cada trayecto le mantiene activo.

No conduce porque no puede sobrevivir sin ello. Podrían arreglárselas rehipotecando la casa o ajustando gastos. Conduce porque todo es más caro que hace diez años. Y porque quiere dejar algo a sus hijos.

El llamado "sueño americano" para Mason ya no es prosperar. Es mantener la independencia. A los 76 años, con un marcapasos y medio pulmón, sigue trabajando. No por ambición. Sino porque el sistema sanitario privado, en su peor momento, le dejó sin red.