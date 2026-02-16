Una empresa veta a los jóvenes de sus ofertas de empleo por "no soportar la presión": "Nada de bajas lunes y viernes"

En España, el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores estipula que los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para el acceso al empleo por, entre otros múltiples motivos, razones de edad.

Sin embargo, en Suiza no existe ese tipo de limitación legal para los empleadores a la hora de seleccionar un trabajador. El principio legal de libertad de contratación permite discriminar por motivos de edad. Por ese motivo, una empresa ha publicado una polémica oferta en la que ha vetado a los jóvenes.

Tal y como recoge el medio de comunicación suizo Neue Zürcher Zeitung, la empresa anunció en un portal de empleo que se encontraba en búsqueda de "un jefe de equipo de enfermería con corazón y mente, ¡nada de la Generación Z!".

No se debió a ningún tipo de error. La compañía decidió descartar a una generación entera al entender que los valores de la misma no se alinean con los que buscan en los trabajadores de la empresa.

De hecho, en la propia oferta de empleo, la compañía justificaba que no se quería contar con empleados pertenecientes a la Generación Z debido a que no quieren "nada de bajas lunes y viernes".

Ese polémico anuncio de empleo probablemente responda a algunas malas experiencias con trabajadores que forman parte de esa generación. Sin embargo, la decisión de eliminar a los miembros de toda una generación de la lista de posibles candidatos al puesto de trabajo supone un error por parte de la propia empresa, ya que parte de una generalización.

"Me parece indignante"

Yaël Meier, cofundadora de la consultora Zeam y una de las representantes más destacadas de la Generación Z en Suiza, ha subrayado, en declaraciones a Neue Zürcher Zeitung, que esa oferta de empleo "me parece indignante, me parece mal".

Meier ha señalado que escucha ese tipo de críticas a la Generación Z habitualmente y que lo que las empresas deberían de hacer, en vez de publicar ese tipo de ofertas de empleo, es "llegar a los jóvenes y encontrar la manera de inspirarlos".

Por su parte, Pascal Scheiwiller, director ejecutivo de la consultora de Recursos Humanos Alixio Group Suiza, ha expresado que muchos jóvenes de la Generación Z tienen actitudes y valores laborales que a menudo no conectan con los directivos de otras generaciones, ya que entienden que piden más de lo que ofrecen y "no soportan la presión".