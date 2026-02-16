Raymond (79), obligado a vender su casa para pagar una calefacción que no tiene desde hace 6 años: "Aquí solo vengo a dormir"

Raymond Leysen es un hombre de 79 años que está viviendo una auténtica pesadilla en su propia casa. El anciano vive en un edificio de apartamentos construido en la década de los 70 en Turnhout (Bélgica).

El hombre decidió adquirir un apartamento allí en el año 2016 después de que su esposa falleciera. Sin embargo, cuando habían transcurrido solo tres meses desde la mudanza, comenzaron los problemas.

En declaraciones al medio de comunicación belga Nieuwsblad, Raymond ha contado que "de repente, hubo una fuga en mi cocina". La avería procedía del inodoro de su vecino de arriba. "La fuga se arregló, pero los daños resultantes en mi apartamento nunca fueron cubiertos", ha indicado el anciano.

"Después de solo unos meses, ya tenía ocho fugas de agua", ha resaltado el hombre. Sin embargo, lo más grave ocurrió mientras que estaba de vacaciones en el año 2019. Se rompió una tubería situada bajo el suelo de su apartamento de la que dependía el agua caliente y la calefacción central.

Todo el complejo de apartamentos se calienta con la misma caldera de calefacción central, por lo que todas las viviendas se quedaron sin calefacción y sin agua caliente. "Decidieron desconectar mi apartamento. Desde entonces, no he tenido agua caliente ni calefacción", ha explicado Leysen.

Raymond deja de pagar los gastos de comunidad

Ante esa desconexión, Raymond decidió dejar de pagar los gastos de comunidad. Así lo ha asegurado Yannick Van Oevelen, quien desde hace varios años es el administrador del complejo de apartamentos.

"Esta situación es consecuencia de un conflicto entre el Sr. Leysen y la comunidad de propietarios. Desde 2019, ha dejado de pagar los gastos comunes. La deuda asciende ya a más de 30.000 euros", ha afirmado Van Oevelen.

En ese sentido, Raymond Leysen ha dejado claro de forma tajante que "si no tengo calefacción ni agua caliente, no la pago". De hecho, la ausencia de esos servicios ha provocado que el hombre de 79 años pase sus días en diferentes cafeterías de la localidad belga en la que reside. "Lo que sea para no tener que estar aquí. Ahora solo duermo aquí", ha destacado.

No obstante, todo apunta a que Raymond tendrá que abandonar su casa en los próximos meses, ya que un tribunal ha dictaminado que debería haber seguido pagando los gastos de comunidad, por lo que la propiedad va a ser objeto de una venta forzosa.

"El notario ha recibido el encargo de vender mi apartamento a cualquier precio antes de junio", ha lamentado el anciano.