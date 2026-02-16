Adif reabre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla un mes después del accidente de Adamuz

La línea de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla volverá a operar este martes tras casi un mes de interrupción. El administrador ferroviario Adif ha autorizado la reanudación del servicio, apenas un día antes de que se cumpla un mes del accidente registrado en Adamuz, en el que fallecieron 46 personas.

La decisión supone restablecer una de las principales arterias ferroviarias del país después de semanas de trabajos técnicos intensivos en la infraestructura dañada. La reapertura llega mientras continúa la investigación judicial y técnica del siniestro y se revisan los protocolos de seguridad del corredor.

Óscar Puente confirmó la reapertura

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, avanzó que la línea que une Madrid con Andalucía se reabriría "mañana o pasado", tras estar casi un mes fuera de servicio por los daños provocados el 18 de enero.

El calendario inicial fijaba la vuelta a la circulación para el 2 de febrero, pero esa fecha fue modificada en dos ocasiones. Desde el Ministerio subrayan que se ha trabajado para que la reapertura se produzca "lo antes posible", siempre garantizando las condiciones de seguridad.

Un mes sin trenes entre Madrid y Andalucía

Desde el accidente, los trenes de Renfe, Iryo y Ouigo no han podido operar el tramo completo de la línea de alta velocidad.

La vía sufrió daños significativos que obligaron a cortar el tráfico ferroviario en uno de los corredores más transitados del país, clave para la movilidad entre el centro y el sur peninsular.

Para atender los desplazamientos más urgentes, Renfe activó un plan alternativo que combinaba trayectos en autobús para salvar el tramo afectado y el uso de líneas de media distancia como ruta alternativa. Esta solución permitió mantener parte de la conectividad, aunque con tiempos de viaje más largos y ajustes logísticos.

Regreso progresivo a la normalidad

Con la autorización de Adif, la circulación se irá recuperando de forma progresiva en el eje Madrid-Sevilla. Se trata de una infraestructura estratégica no solo para viajeros, sino también para el tráfico empresarial y turístico.

La reapertura, no obstante, se produce en un contexto todavía marcado por el impacto del accidente. Las actuaciones para esclarecer las causas del siniestro continúan, al igual que las revisiones de los sistemas de señalización y control.