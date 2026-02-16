Ve un piso en venta en Madrid de solo 17 metros cuadrados: su precio es para echarse a llorar, pero de rabia

Una usuaria de TikTok denuncia las condiciones de un piso y su alto coste

Los precios del mercado inmobiliario no paran de aumentar. El ritmo al que lo hacen a menudo es inversamente proporcional al de los incrementos salariales de los ciudadanos, pues muchos de ellos se ven condenados a vivir eternamente de alquiler.

La usuaria de TikTok @le_petit_patito ha denunciado una de esas "gangas" que se pueden encontrar en los portales inmobiliarios: un piso de 17 metros cuadrados que se vende por 315.000 euros.

El inmueble, situado en el centro de Madrid, es un piso abuhardillado con una habitación que su propietario describe como "un estudio personal". "Empezamos por la cocina, que como veis es en concepto abierto, integrando el comedor, la zona de estudio, el dormitorio y la entrada", expone la propietaria de la cuenta de TiktTok especializada en reseñar pisos de estas características.

"Electrodomésticos blancos, el truco del espejo: perspectiva. Como veis, la zona de comedor/estudio es abatible, con lo cual puede estar o no estar. Flexibilidad perfecta para el estudio. Cabe un libro A4 abierto", ironiza @le_petit_patito.

"Corred, que vuela"

"Es perfecta también para cenar mientras vemos nuestro programa favorito a la distancia recomendada", asegura esta creadora de contenido, bromeando sobre la escasa distancia que existe entre la mesa del comedor, que hace las veces de mesa de estudio, y la televisión.

"Estructura vista y lámparas estilo rodeo, estilo Calico pueblo fantasma... aquí se aprecia perfectamente la altura de la puerta de entrada... esta medirá 1,20 metros", asegura @le_petit_patito, que bromea adjuntando una foto de la puerta de una reconocida cadena de tiendas de juguetes.

"Habría que agacharse un poco para entrar y ya se puede entrar a la cama", comenta esta creadora de contenido, que hace un dibujo a mano alzada sobre la distribución del piso y sus dimensiones, muy pobres para que una persona pueda vivir en unas condiciones mínimas de comodidad.

Por último, enseña el baño, que "como veis está sacado de Pinterest 2017". "Corred, que vuela", ironiza la propietaria de esta cuenta de TikTok, que no da crédito a que un piso así tenga un valor de mercado de 315.000 euros.