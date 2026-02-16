Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Le dicen a un profesor que los docentes son unos "rojos adoctrinadores" y este le da un repaso de matrícula de honor
Virales
Virales

Le dicen a un profesor que los docentes son unos "rojos adoctrinadores" y este le da un repaso de matrícula de honor

"Usted es una persona honorable, pero su opinión, en cambio, es irresponsable y temeraria".

Juan De Codina
Juan De Codina
Juanma, profesor.
Juanma, profesor.Getty Images / TikTok: @juanmatelocuenta / Fotomontaje: Huffpost

Juanma es un profesor y creador de contenido que publica vídeos con un objetivo educativo para enseñar "de forma diferente" a utilizar la lengua española. Un usuario le ha comentado en la red social de TikTok, donde se hace llamar @Juanmatelocuenta, que el problema en la educación es que los docentes tienen un nivel "lamentable" y que el 90% de ellos son unos "rojos adoctrinadores".

"Este es el tipo de comentario que hace totalmente imprescindible que los profesores y que, en general, las personas que tenemos otra visión de lo que debería ser la sociedad estemos en las redes sociales", ha defendido al principio del vídeo.

Antes de argumentar y replicar, le ha advertido que se va a referir a él como "usted" porque no le conoce ni sabe su nombre: "Usted, como persona, merece todos los respetos, y estoy seguro de que usted es una persona honorable, pero su opinión no lo es".

Lo primero que sí le ha mencionado es que su opinión es "arrogante" por el simple hecho de considerar o pensar "que tiene capacidad para valorar al conjunto de profesores, cosa que dudo porque si ni siquiera los profesionales de la inspección tienen esa capacidad".

Una lección de matrícula de honor

Para Juanma, esa afirmación es completamente temeraria porque no valora las consecuencias que conlleva. "Es una afirmación infundada, que no está basada en ningún tipo de dato ni argumento, y no valora las consecuencias que puede tener", hadefedido.

"Es ofensiva, es agresiva, con lo cual yo estoy seguro de que usted lo puede hacer mucho mejor", ha añadido. Además, el profesor reconoce que los docentes tienen "un tanto" que mejorar y está seguro de que se deben cuestionar su labor continuamente.

Le ha pedido que le ofrezca su "modelo" o su alternativa pedagógica porque "si el modelo que usted plantea es lanzar afirmaciones vacías, agresivas, ofensivas y sin fundamento en redes sociales, tengo que decirle que francamente es una propuesta muy débil".

Ha sido una "alternativa" que no mejora "la que planteamos los decentes que estamos al pie del cañón". La lección termina con una oferta: "Le invito a que venga a los centros, a que conozca la situación real, a que nos valore; yo le ofrezco la mano tendida, porque, como digo: usted es una persona honorable, pero su opinión, en cambio, es irresponsable y temeraria".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales