Le dicen a un profesor que los docentes son unos "rojos adoctrinadores" y este le da un repaso de matrícula de honor

Juanma es un profesor y creador de contenido que publica vídeos con un objetivo educativo para enseñar "de forma diferente" a utilizar la lengua española. Un usuario le ha comentado en la red social de TikTok, donde se hace llamar @Juanmatelocuenta, que el problema en la educación es que los docentes tienen un nivel "lamentable" y que el 90% de ellos son unos "rojos adoctrinadores".

"Este es el tipo de comentario que hace totalmente imprescindible que los profesores y que, en general, las personas que tenemos otra visión de lo que debería ser la sociedad estemos en las redes sociales", ha defendido al principio del vídeo.

Antes de argumentar y replicar, le ha advertido que se va a referir a él como "usted" porque no le conoce ni sabe su nombre: "Usted, como persona, merece todos los respetos, y estoy seguro de que usted es una persona honorable, pero su opinión no lo es".

Lo primero que sí le ha mencionado es que su opinión es "arrogante" por el simple hecho de considerar o pensar "que tiene capacidad para valorar al conjunto de profesores, cosa que dudo porque si ni siquiera los profesionales de la inspección tienen esa capacidad".

Una lección de matrícula de honor

Para Juanma, esa afirmación es completamente temeraria porque no valora las consecuencias que conlleva. "Es una afirmación infundada, que no está basada en ningún tipo de dato ni argumento, y no valora las consecuencias que puede tener", hadefedido.

"Es ofensiva, es agresiva, con lo cual yo estoy seguro de que usted lo puede hacer mucho mejor", ha añadido. Además, el profesor reconoce que los docentes tienen "un tanto" que mejorar y está seguro de que se deben cuestionar su labor continuamente.

Le ha pedido que le ofrezca su "modelo" o su alternativa pedagógica porque "si el modelo que usted plantea es lanzar afirmaciones vacías, agresivas, ofensivas y sin fundamento en redes sociales, tengo que decirle que francamente es una propuesta muy débil".

Ha sido una "alternativa" que no mejora "la que planteamos los decentes que estamos al pie del cañón". La lección termina con una oferta: "Le invito a que venga a los centros, a que conozca la situación real, a que nos valore; yo le ofrezco la mano tendida, porque, como digo: usted es una persona honorable, pero su opinión, en cambio, es irresponsable y temeraria".