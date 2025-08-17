Muere Terence Stamp, actor de 'Superman' a los 87 años

Terence Stamp, que protagonizó los éxitos de Hollywood Superman y Superman II, ha fallecido este domingo a los 87 años, tal y como ha informado su propia damilia en un comunicado recogido por la agencia Reuters.

El actor nominado al Oscar protagonizó películas que van desde Teorema de Pier Paolo Pasolini en 1968 y Una temporada en el infierno en 1971 hasta Las aventuras de Priscilla, reina del desierto en 1994, donde interpretó a una mujer transgénero.

"Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años", ha declarado la familia. "Pedimos privacidad en este triste momento", ha concluido.

Nacido en el East End de Londres en 1938, hijo de un fogonero de remolcadores, soportó los bombardeos de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial antes de dejar los estudios para trabajar inicialmente en publicidad, y finalmente obtuvo una beca para estudiar arte dramático.

Tal y como recoge Reuters, célebre por su atractivo físico y su impecable estilo, formó una de las parejas más glamurosas de Gran Bretaña con Julie Christie, con quien protagonizó Lejos del mundanal ruido en 1967. También salió con la modelo Jean Shrimpton y fue elegido musa por el fotógrafo David Bailey. Al no conseguir el papel de James Bond para suceder a Sean Connery, apareció en películas italianas y trabajó con Federico Fellini a finales de los años sesenta.

Dejó de ser el centro de atención y estudió yoga en la India antes de conseguir su papel más destacado: el General Zod, el megalómano líder de los kriptonianos, en Superman en 1978 y su secuela en 1980.

Apareció en varias películas, como Valkiria con Tom Cruise en 2008, The Adjustment Bureau con Matt Damon en 2011 y películas dirigidas por Tim Burton.