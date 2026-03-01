Un "estafado" de ternera: el error lingüístico de una extranjera afincada en España desde hace 15 años que define a la perfección la cesta de la compra

El idioma es una de las mayores barreras culturales a las que se enfrenta cualquiera al emigrar. Muchos extranjeros que llegan a nuestro país, ya sea de paso o para echar raíces, encuentran el castellano un auténtico muro a la hora de comunicarse y adaptarse al día a día de la cultura española.

El proceso de aprendizaje puede llegar a ser aún más complejo si la lengua materna de la persona no es derivada del latín, como lo es el castellano. Un claro ejemplo de ello es Spain Sprinkles, una creadora de contenido kazaja afincada en España desde hace 15 años.

A través de uno de sus últimos vídeos en redes sociales, ha querido compartir con mucho humor los errores de vocabulario que sigue cometiendo a pesar de llevar más de una década entre nosotros.

Un menú del día con tintes "delictivos"

"Tras una década y media, sigo cometiendo errores que o me sabotean la dignidad o generan momentos de risa inolvidables", confiesa la influencer. La youtuber relata una anécdota buenísima que vivió en un restaurante a la hora de pedir la comanda al camarero.

"Probarías un 'estafado' de ternera? Mi invento culinario, así lo pedí en un menú del día. Pasé de querer un guiso a denunciar un delito cárnico. Con la cantidad de platos y bebidas que me invento sin querer, cualquier día la RAE me abre un apartado propio en el diccionario gastronómico", bromea.

Cajón, cojín y... la carrera de obstáculos para la lengua

El castellano está lleno de palabras con una fonética casi idéntica, pero con significados diametralmente opuestos. Esta trampa lingüística es una fuente inagotable de malentendidos para los foráneos.

Spain Sprinkles hace énfasis en tres palabras que, al momento de usarlas en una conversación, le han causado problemas. Se trata de las palabras "cajón", "cojín" y "cojón". "Estas tres palabras son toda una carrera de obstáculos para la lengua; yo, por si acaso, siempre hago una pausa reflexiva antes de usarla", declara.

Las anécdotas derivadas de esta confusión no tienen desperdicio. "Hay muebles que no merecen en anatomía masculina, aunque sí, me ha pasado. He dicho que iba a guardar los calcetines donde no debía y que iba a meter el portátil dentro de una almohada del sofá", apunta entre carcajadas, demostrando que reírse de uno mismo es la mejor manera de terminar de dominar un idioma.