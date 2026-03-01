Tiroteo masivo en Austin: al menos dos muertos y 14 heridos en un ataque investigado por el FBI como posible terrorismo

El Departamento de Policía de Austin y el FBI investigan un tiroteo en Buford's en West 6th Street en Austin, Texas, el 1 de marzo de 2026.

Un hombre armado abrió fuego en la madrugada de este domingo junto a la entrada de un popular bar del centro de Austin, la capital de Texas, dejando al menos dos personas muertas y 14 heridas. El tirador fue abatido por la policía tras disparar primero desde su vehículo y después a pie con un rifle. El FBI investiga si el ataque tiene un "nexo potencial con el terrorismo".

El tiroteo se produjo alrededor de las dos de la mañana en el Buford’s Backyard Beer, ubicado en el 700 de West 6th Street, una zona muy concurrida de locales nocturnos y clubes de música, cercana a la Universidad de Texas.

Disparos desde un todoterreno y luego con un rifle

Según explicó la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, el sospechoso, de 53 años y origen senegalés, llevaba más de 15 años residiendo en EEUU. Su identidad no ha sido revelada oficialmente.

El atacante condujo su todoterreno varias veces frente al bar antes de abrir fuego con una pistola desde la ventanilla contra los clientes que estaban en la terraza y junto a las ventanas del local.

"En un momento, encendió sus luces intermitentes, bajó la ventanilla y comenzó a usar una pistola, disparando desde las ventanillas de su coche", explicó Davis.

Tras ese primer ataque, estacionó el vehículo, sacó un rifle y comenzó a disparar contra transeúntes mientras caminaba hacia un cruce cercano, donde fue abatido por los agentes que ya habían acordonado la zona.

La Policía de Austin confirmó en redes sociales que tres personas fallecieron, incluido el sospechoso, y que 14 más resultaron heridas.

El FBI investiga un posible vínculo terrorista

El Austin Police Department actuó junto al FBI, que ha desplegado equipos del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo.

El agente interino al frente de la oficina del FBI en San Antonio, Alex Doran, afirmó que existen indicadores encontrados en el sospechoso y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo. "Es demasiado pronto para determinar una motivación exacta, pero hubo indicadores en el sujeto y en su vehículo que indican un nexo potencial con el terrorismo", señaló Doran.

Los investigadores también analizan si el ataque pudo estar motivado por problemas de salud mental.

Un año marcado por la violencia armada

En lo que va de año se han registrado al menos 56 tiroteos masivos en EEUU, definidos como aquellos en los que al menos cuatro personas reciben disparos, sin incluir al agresor, según datos de Gun Violence Archive.

Austin no es ajena a este tipo de tragedias. En los últimos cinco años se han producido al menos dos tiroteos de gran repercusión en el distrito de ocio de la Sexta Calle, incluido uno en el verano de 2021 que dejó 14 heridos.

En 2026, ya se han contabilizado cinco tiroteos en la capital texana.