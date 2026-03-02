Juanes convierte el Movistar Arena en una fiesta latina: estrena en directo 'Nada que perder', su nueva canción

Juanes ha vuelto a demostrar en Madrid por qué sigue siendo uno de los grandes iconos del rock-pop latino. Pasan los años, pero el talento permanece. El artista colombiano estrenó este domingo 'Nada que perder', uno de los temas de su nuevo álbum, que verá la luz el próximo 6 de marzo, y convirtió el Movistar Arena en una celebración colectiva que unió a varias generaciones al ritmo de sus clásicos.

Antes incluso de que se apagaran las luces, el ambiente ya anticipaba la magnitud de la noche: banderas de Colombia y grupos de amigos coreando canciones en los alrededores del recinto.

Más de 17.000 personas

A las 20:45 horas, con más de 17.000 asistentes y el cartel de 'sold out', Juanes apareció sobre el escenario en la cuarta parada de su gira “Juanes World Tour 2026”, que recorrerá 50 ciudades y culminará en Bogotá el 20 de noviembre. En plena forma.

El arranque con 'Me enamora' encendió a un público dividido a partes iguales entre españoles y latinoamericanos. A partir de ahí, un repertorio completo con todos sus grandes éxitos del pasado y el presente: ‘A Dios le pido’, ‘Volverte a ver’ y, por supuesto, ‘Camisa negra’, convertidas ya en clásicos del pop en español.

Pero, sin duda, uno de los momentos más especiales llegó con el estreno de ‘Nada que perder’. "Esta canción la escribí pensando en el propósito. No hay nada más triste en la vida que no tener propósito", confesó el cantante antes de interpretarla. El tema, cargado de mensaje vital y de una gran carga de energía positiva, fue recibido con entusiasmo por un público que respondió con positividad desde el primer acorde.

"Somos como una banda de pueblo"

Vestido completamente de negro, con pantalones de lentejuelas y su inseparable guitarra, Juanes alternó estilos sin perder una identidad trabajada con los años: hubo cumbias, merengues, rock clásico e incluso guiños al flamenco. "Somos como una banda de pueblo, tocamos cualquier cosa", bromeó en mitad del concierto.

La emoción se disparó con ‘Para tu amor’, con otro momentazo en el que el artista se adentró entre el público y cantó acompañado solo por su guitarra, iluminado por miles de teléfonos móviles, siempre presentes en estos tiempos. También hubo espacio para sorpresas: Manuel Carrasco y Pablo López se sumaron como invitados, protagonizando uno de los momentos más celebrados de la velada.

Más allá de la música, Juanes lanzó un mensaje sobre la situación actual del mundo. "Es muy loco meterse en las redes y ver las noticias, todo está a punto de estallar", reflexionó. Frente a esa complejidad, reivindicó el amor y la unión como "el arma más poderosa".

Recordó su primera visita a Madrid en el ya lejano 2001 y agradeció el apoyo del público español a lo largo de su carrera. Con este concierto, el artista de Medellín reafirmó su vigencia y su capacidad para tender puentes entre culturas en una noche en la que Madrid latió al ritmo de Latinoamérica.