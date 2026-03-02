Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Israel anuncia una nueva oleada de ataques contra Irán en el "corazón de Teherán"
La ofensiva no cesa desde el bombardeo conjunto con EE.UU.; también se registraron misiles lanzados desde Líbano contra el norte de Israel

Humo tras uno de los bombardeos de EEUU e Israel en Irán.Getty Images

La escalada militar en Oriente Medio continúa sin freno. El Ejército de Israel anunció en la madrugada de este lunes una nueva oleada de ataques contra Irán, centrada especialmente en el "corazón de Teherán", en el marco de la ofensiva iniciada tras el bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel el pasado sábado.

Según informó EFE, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron a través de su canal de Telegram que "la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Jefatura de Inteligencia, acaba de lanzar una nueva oleada de ataques contra objetivos del régimen terrorista de Irán en el corazón de Teherán".

Medios iraníes como la agencia Tasnim reportaron explosiones en distintos puntos de la capital tras el anuncio israelí.

Una ofensiva que no se detiene

El actual ciclo de ataques comenzó el sábado, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon Irán en una operación coordinada que dejó más de 200 muertos, entre ellos el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, además de varios altos cargos militares.

Desde entonces, la ofensiva israelí sobre territorio iraní no ha cesado. Irán ha respondido con oleadas de bombardeos contra Israel, donde han fallecido al menos nueve personas.

Teherán también ha atacado países aliados de Washington que albergan bases militares estadounidenses, como Kuwait, Baréin, Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos, donde se registraron tres víctimas mortales.

Misiles desde Líbano y tensión en la frontera norte

En paralelo a los ataques sobre Irán, el Ejército israelí informó de la detección de varios misiles lanzados desde Líbano contra el norte del país durante la madrugada.

Las FDI señalaron que las alertas antiaéreas se activaron poco después de la medianoche y que la Fuerza Aérea interceptó al menos uno de los proyectiles que cruzaron la frontera. "No se reportaron daños ni víctimas", indicó el Ejército, mientras que otros misiles impactaron en zonas abiertas.

Israel bombardea con frecuencia territorio libanés con el objetivo declarado de debilitar al grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, en un conflicto que amenaza con extenderse por toda la región.

Con frentes abiertos en Irán, Líbano e Israel, y con la implicación directa de Estados Unidos y varios países del Golfo, la situación se mantiene en un punto de máxima tensión que eleva el riesgo de una guerra de mayor alcance en Oriente Medio.

